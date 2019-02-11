سويلم: اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية كان وديا.. ولا بد من إخطار الأهلي بخطاب

شدد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن اجتماع الأندية مع اتحاد الكرة يوم الأربعاء الماضي، كان اجتماعا وديا.

وقال سويلم لبرنامج "كلام في الجون" على إذاعة "راديو هيتس": "الاجتماع كان سيصبح رسميا لو كان تابعا لرابطة الأندية مثلا، ولكنه كان مجرد دعوة للحوار في ظل الأزمات التي تعصف بالدوري".

وأكد "من الطبيعي إرسال خطابات دعوة للأندية، هل سنتواصل معهم هاتفيا للحضور؟".

ويرى مجلس إدارة الأهلي إن الاجتماع كان رسميا، ما جعله يرسل شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) واللجنة الأولمبية المصرية بسبب ما وصفه بـ "انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وممثليها".

وكان خالد مرتجي ممثل الأهلي قد انسحب من اجتماع اتحاد الكرة يوم الثلاثاء الماضي بسبب حضور رئيس الزمالك الموقوف من الاتحاد الإفريقي عن ممارسة أن نشاط رياضي يخص كرة القدم لمدة عام منذ سبتمبر الماضي.

وطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونا حيال انتهاك اللوائح والسماح لرئيس الزمالك الموقوف بحضور الاجتماع والذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي.

وحرصت إدارة النادي الأهلي على دعم الشكوى بخمس مستندات رسمية تؤكد أن اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم مع ممثلي الأندية كان رسميا وليس تنسيقيا كما جاء على لسان المتحدث الرسمي للاتحاد.

وسرد الأهلي في شكواه كافة الكواليس الخاصة بالاجتماع "وتجاوز رئيس الزمالك الموقوف قانونا في حق ممثل الأهلي خالد مرتجي الذي غادر الاجتماع بالتنسيق مع مجلس إدارة ناديه احتجاجا على انتهاك اللوائح وعدم الالتزام بقرارات كاف صاحب قرار إيقاف رئيس الزمالك".

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