كوامي نكروما.. وسلاح الكرة ذو الحدين

الجماهير من شعوب إفريقيا تبكي من أجل الوحدة" - كوامي نكروما ، القائد الغاني من 1951 إلى 1966

الدكتور كوامي نكروما رئيس غانا الأول بعد الاستقلال،. فئة من الرجال يحلمون لأنفسهم بينما الفئة الأخرى تحلم من أجل الآخر. وقع نكروما في الفئة الثانية. غير راضٍ عن الحياة المعيشية للقارة وتغلغل الاستعمار فيه، أراد كوامي ترك بصماته على السياسة الإفريقية. فماذا عن فكرته؟

أراد نكروما أن يوحد كل إفريقيا تحت دولة واحدة. والأكثر من ذلك، أراد استخدام كرة القدم لتحقيق ذلك.

السياسة وكرة القدم هما شريانين متكررين في إفريقيا. كرة القدم الغانية لا تختلف، لكنها تأتي مع لمسة أخرى. غانا لديها إدعاء مشروع بأنها واحدة من آباء كرة القدم في إفريقيا في عصر ما بعد الاستعمارية بفضل جهود الدكتور كوامي نكروما. بعد الاستقلال عن بريطانيا العظمى في عام 1957، بدأت غانا الغنية بالموارد عبر نكروما في مشروع من أجل جعلها علامة في كرة القدم الإفريقية. مستوحيا من كتابات عموم إفريقيا لـ ماركوس جارفي، كان نكروما مصمما على تحقيق حلم جارفي في جعل إفريقيا موحدة.

في سعيه لتحقيق هذا الحلم، استفاد نكروما من كرة القدم في إفريقيا. من أجل إعطاء المزيد من القوة للمشاركة الإفريقية في كرة القدم، أراد نكروما تعزيز كرة القدم الإفريقية في الساحة الرياضية الدولية والحصول على اعتراف عالمي بفجر إفريقيا الجديد. كانت غانا في نكروما أول دولة إفريقية جنوب الصحراء تحصل على الاستقلال عام 1957 لكنها لم تكن الأخيرة. العقد التالي، الذي تميز "رياح التغيير" ، سوف يرى نكروما غالبية الدول الإفريقية تحصل على استقلالها وتحديدا من بداية الستينات. نكروما أراد أن تكون غانا وغانا الرياضية في طليعة هذا العهد الرائع، بعد استقلاله بوقت قصير، تأكد نكروما من انضمام غانا إلى الفيفا رسميا عام 1958 ولكن على الرغم من حرص نكروما للتأثير على كرة القدم الإفريقية ، فإنه لم يكن الوحيد الذي لديه مثل هذا الهدف.

في عام 1957 ، تم تأسيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من قبل مصر وإثيوبيا وجنوب إفريقيا والسودان. كان الهدف الرئيسي لمؤسسة الكاف هو تنظيم كأس الأمم الإفريقية. كان لأوروبا بطولة أوروبا وكذلك لأمريكا الجنوبية كوبا أمريكا. أراد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بطولة أممية لكرة القدم الإفريقية. بعد أول كأس الأمم الإفريقية التي عقدت في عام 1957 ، أصبح نكروما مهتما بالانتساب إلى الكاف. كان كوامي، وهو سياسي داهية، على وعي بالسلطة الموحدة التي اكتسبتها كرة القدم، وبعد عام 1957 بوقت قصير، بدأ نكروما يبحث عن طرق لدمج علامته الإفريقية مع كرة القدم الإفريقية.

لسوء حظ كوامي كانت عملية بطيئة. لقد كان الاتحاد الإفريقي في مراحله الأولية. لكن الأمل جاء في عام 1963، عندما اتخذ قرار بإنشاء بطولة للأندية الإفريقية. استوعب نكروما الفرصة الذهبية وراء هذا المشروع. ففي عام 1964 تبرع نكروما بـ 250 آلف دولار لإنشاء بطولة الأندية الإفريقية. كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ممتناً للتبرع الذي قام بتمويل البطولة بشكل فعال.

جاء التبرع بثمن كبير دون شك. حيث اكتسب نكروما صوتا أكبر داخل الكاف وبدأ في نشر أفكاره عن إفريقيا موحدة بين زملائه. كان حلمه بالرياضة الإفريقية كبيرًا. في عام 1964 تحدى الكاف على النحو التالي:

"لا يمكن لإفريقيا أن تتخلف عن الركب في أي مجال من مجالات الحياة. لذلك أنا أطلب منك تنظيم النسخة الإفريقية من كأس أوروبا لبطولة الأندية بهذا اللقب".

وقع الكاف تحت نكروما. استجاب مراد فهمي سكرتير الكاف إلى نكروما من الناحية الإيجابية، أعلن صراحة ​​أن الكاف: "لن يفشل وسينجح لأجل نكروما والقارة".

سرعان ما أصبح نكروما شوكة في جانب الفيفا. بالنسبة لكأس العالم 1966 الذي أقيم في إنجلترا، خصص الفيفا مكانا مؤهلا لكل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم. قبل هذا، اضطر الفريقان الإفريقي والآسيوي للعب في مباراة فاصلة ضد فريق أوروبي للحصول على مكان في كأس العالم. كان النظام القديم غير عادل، وكان الفيفا يأمل في أن يكون أحد المراكز المؤهلة كافيا لكسب تأييد بين الدول الإفريقية والآسيوية المستقلة حديثا. مكان واحد لم يكن كافيا لنكروما. جنبا إلى جنب مع الآخرين، رتب كوامي مقاطعة جميع الفرق الإفريقية لكأس العالم لكرة القدم. لقد كان عرضا مذهلا للوحدة من القارة وأخرى لن نراها مرة أخرى. في النهاية ارتد الفيفا ونجحت حملة نكروما الإفريقية في النجاح. بالنسبة لكأس العالم1970، تم منح أحد المراكز المؤهلة لإفريقيا وأخرى إلى آسيا. حيث نمى تأثير كل قارة في الألعاب مع تقدم العقود.

كانت مقاطعة 1966 أفضل لحظة لنكروما في عالم كرة القدم، ولكنها كانت أيضا بمثابة تغيير في حظوظ عموم الإفريقيين. أدى الاستياء المتزايد في الداخل فيما يتعلق بحكم كوامي الاستبدادي داخل البلاد في نهاية المطاف إلى الإطاحة به في غانا. كرة القدم أيضا كانت في قلب هذه القصة. بعد فترة وجيزة من وصوله إلى السلطة، كوامي جنبا إلى جنب مع أولهان ديجان واحد من أكثر المنظمين تأثيرا في كرة القدم الإفريقية، أنشأ دوري كرة القدم الغاني في عام 1958 لتحسين مستوى الرياضيين في غانا. دفعت الرغبة في تحسين كرة القدم في غانا الرجال إلى اتخاذ تدابير غير رسمية. في أوائل الستينيات، تم إنشاء نادي جديد يسمى Real Republikans (اسم مستوحى من فريق ريال مدريد الفريق الأكثر هيمنة في أوروبا). وتم نقل اثنين من أفضل اللاعبين من كل نادي موجود في غانا إلى Real Republikans مع فكرة أن هذا من شأنه تحسين المستوى العام للمنتخب الوطني.

تمت معاملة Republikans مثل الملوك. حصل اللاعبون على الدعم غير المحدود مع نكروما وتم منحهم كل رغباتهم. لعبوا ضد فرق أخرى مثل هارتس أوف أكرا وأشانتي كوتوكو في مباريات الدوري ولكن هذا لم يكن يدوم. مما لا يثير الدهشة أن هذا أثار غضب مشجعي الفرق الأخرى في غانا ، لكن الكثيرون قبلوا أنه يجب أن يتم ذلك باسم القومية حيث أن 10 لاعبين من ريال ريبابليكان كانوا أعضاء في فريق غانا الأول عام 1963 حيث فازت غانا بكأس الأمم الإفريقية، وقد نسي أي انزعاج في جمهورية ريبابليكان الحقيقية مع كوامي.

عندما فازت غانا بكأس إفريقيا للأمم مرة أخرى في عام 1965، شعر نكروما أنه لا يقهر. كانت سياسته الخارجية في عموم إفريقيا تنطلق وكان فريق كرة القدم يساعده، وحيث أن التاريخ علمنا أن دائما ما يأتي الكبرياء الفاحش تمهيدا للسقوط. لم تكن الفرق الغانية الأخرى سعيدة بهذا الترتيب، ولكن موضوع القومية الإفريقية كان متفشياً وقبلوا به. كان لدى النجوم السوداء تقريباً جميع لاعبي ريال ريبابليكان ولكن شعبيتهم كانت غير موجودة. في عام 1966، أدت سياسات نقل Real Republikans إلى حل الجامعة الغانية الخاصة بإدارة كرة القدم. كما أن أكثر من ناد في منافسات غانا المحلية قاطع دوري الدرجة الأولى. انهارت الرابطة وكان مشجعو كرة القدم غاضبين. واشتكى كثيرون من أنه كان استبداديًا واشتراكيًا وممسكًا بالكثير من السلطة. لم يكونوا هم الوحيدون الذين لا يرضون النظام. كان العديد من تصرفات كوامي الداخلية المتعلقة بكرة القدم من أعراض سياساته الأوسع في الداخل. بلغ السخط في عام 1966، وبعد عشرة أسابيع فقط من الفوز بكأس إفريقيا للأمم، أُطيح بالدكتور نكروما في انقلاب عسكري. تم حل جمهورية ريبيليكا الحقيقية من قبل النظام العسكري الجديد ودخلت كرة القدم الغانية في فترة هبوط نسبي.

كان لدى كوامي نكروما حلم طموح لتوحيد كل إفريقيا. رأى كرة القدم كأداة. دوليا فعل نكروما الكثير من أجل تطوير اللعبة الإفريقية. ساعد في تمويل بطولة الأندية الإفريقية وكان محوراً في مقاطعة كأس العالم 1966. من المحزن أن سياساته المحلية في الرياضة وفي أماكن أخرى كانت هي بداية النهاية. في نهاية المطاف فشل كوامي في سعيه لتحقيق الوحدة الإفريقية. كرة القدم كانت على حدٍّ سواء أداته للقوة وطريقه للتراجع.