10 رسائل نارية من العامري: نريد معرفة سبب تأجيل مباراة بيراميدز.. ولن نلعب بدون جماهير الأهلي

وجه العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي 10 رسائل وتساؤلات نارية موجهة إلى اتحاد الكرة وجماهير القلعة الحمراء والإعلام.

وخلال مداخلة مع برنامج "نمبر وان" عبر قناة النهار تحدث العامري فاروق عن الكثير من الأمور التي تشغل الوسط الرياضي الكروي المصري حاليا ومن أهمها تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري واللعب بدون جماهير وغيرها من الأمور الهامة.

ويستعرض معكم FilGoal.com ما قاله العامري فاروق في 10 نقاط.

1- "بيان الأهلي الموجه لاتحاد الكرة لمعرفة أسباب تأجيل مباراة بيراميدز واضح وصريح وكلماته دقيقة ومدروسة جيدا ولا يوجد به أي تجاوز ضد أي طرف ونستند في البيان على دلائل قوية وحتى الآن لم يصلنا أي قرار رسمي بتأجيل المباراة".

2- "نريد معرفة سبب تأجيل مواجهة بيراميدز خاصة أن النادي الأهلي هو صاحب المباراة ولذلك نستسفر عن السبب الحقيقي لتأجيل اللقاء حتى تكون الأمور واضحة أمام الجميع".

3- "إذا كانت هناك أي استثناءات أو أسباب تخص المنافس تسببت في تأجيل المباراة فيجب على اتحاد الكرة الإفصاح عنها لنعرفها وتعرفها كل الأندية".

4- "الأهلي لن يوافق على استبدال موعد المباراة بمباراة أخرى في كأس مصر وهذا بسبب ظروف الفريق الفنية واللاعبين والتجهيزات التي أعدها الجهاز الفني لهذه المرحلة منذ أن أعلن اتحاد الكرة عن جدول المباريات يوم 8 يناير الماضي".

5- "الأهلي داعم رئيسي لكل أجهزة الدولة ونريد استكمال بطولة الدوري المصري وكل البطولات التي تقام على أرض مصر ولكن أيضا يجب الاعتراف بأن الفترة الحالية تشهد ضغطا كبيرا بسبب ضيق الوقت قبل استضافة بطولة الأمم الإفريقية".

6- "الأهلي لا يُصدر أي أزمات ووافقنا على الجدول الحالي رغم أننا نخوض مباراة كل 72 ساعة وتأثرنا سلبيا وتعرض العديد من اللاعبين للإصابات ومع العلم أن الأهلي هو الفريق الوحيد في مصر الذي خاض بطولة إفريقيا حتى نهايتها في العامين الماضيين وكان يعاني من التلاحم في المواسم دون الحصول على فترة راحة كافية".

7- "الأهلي يدعم جماهيره بكل قوة ولا يجب أن يخرج مسؤول في اتحاد الكرة بتصريحات تتسبب في صدام بين جماهير الاهلي والأمن".

8- "الأهلي لن يلعب بدون جماهير مرة أخرى ونتمسك بحقوقنا في حضور العدد المسموح به من الجماهير وهو 5 آلاف مشجع في كل مباراة والذي تم الاتفاق عليه مع اتحاد الكرة ومسؤولي الأمن ووزارة الشباب والرياضة".

"وكيف يخوض الأهلي مباريات بدون حضور جماهيره في ظل حضور الجماهير لمباريات فرق أخرى منافسه له في الدوري، لذلك على اتحاد الكرة تحديد الملعب البديل للأهلي من الملاعب المسموح لها بحضور الجماهير أو عليه هو الحصول على الموافقات الأمنية لحضور جماهير الأهلي عندما ننتقل لخوض المباريات في ملعب آخر".

9- "لا يجب أن نعلم بقرارات اجتماعات اتحاد الكرة قبل انعقادها بعدة أيام من قبل بعض الإعلاميين الذين يشغلون مناصب أعضاء اتحاد الكرة".

10- "نوافق على استخدام تقنية التحكيم بالفيديو VAR من الموسم المقبل ونوافق أيضا على أي قرار تتقف عليه كل أندية الدوري المصري، ولكن اتحاد الكرة لديه الكثير من العوائد المالية التي تجعله يتحمل تكلفة تطبيق الـVAR في الدوري بكل سهولة سواء من نسبة قيد اللاعبين أو الشركة الراعية للاتحاد وغيرها من الموارد المالية، ولا يجب أن ينتظر الاتحاد أن تتحمل الأندية تكلفة تطبيق الـVAR في مصر".

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سبب الأزمة

بيراميدز أصدر بيانا رسميا هدد فيه باللجوء للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم في حال عدم إنهاء جميع مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكل الفرق، والإعلان عن موعد مباريات دور الـ16 من الكأس.(اقرأ البيان)

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم هاجم ترتيب مباريات الدوري الممتاز، وقال: "من غير المعقول أن ينهي بيراميدز مباراتيه مع الأهلي والأهلي حتى الآن لم يلعب مع الزمالك مباراة الدور الأول".( اقرأ تصريحاته )

بعدها أعلن الزمالك تضامنه مع مطالب بيراميدز برفضه خوض أي مباريات في الدوري قبل استكمال الأهلي لمبارياته المؤجلة.

وقال رئيس الزمالك: "على الأهلي أن يلعب مباريات الدور الأول كلها، مع مباراة الكأس في دور الـ16 ضد بيراميدز قبل استكمالنا لمباريات الدوري" (طالع التفاصيل).

وأصدر الأهلي بيانا قال فيه إن "النادي يتمسك بحقه الكامل دون مساس بأداء مبارياته في بطولة الدوري وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا ومع نفس الأطراف دون تعديل". (اقرأ البيان)

ونشر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خطابا أرسله النادي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتراضا على جدول الدوري المصري (طالع التفاصيل).

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