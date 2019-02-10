تركي آل الشيخ يهاجم قرارات مجلس الأهلي: تبحثون عن بطولة زائفة أمام الجماهير

هاجم تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم قرارات مجلس إدارة الأهلي والتي أصدرها أمس السبت.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة رسميا تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير إلى ما بعد لقاء القمة بين الأحمر والزمالك في 30 مارس المقبل. ( اقرأ التفاصيل )

وأصدرت لجنة المسابقات قرارها بعد قرارات مجلس إدارة الأهلي، والذي أعلن رفضه القاطع لتغيير مباراة الدوري مع بيراميدز لتصبح مواجهة بين الفريقين في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، ورحب بتأجيل المباراة لما بعد 30 مارس، بالإضافة إلى مقاطعة البطولة العربية. ( اقرأ التفاصيل )

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك": "هل أدركتم اليوم وجود هجوم وإساءة من رئيس الاتحاد العربي لكم، أم قررتوا كالعادة تأخذون اللقطة وتصبحون أبطالا أمام الجماهير بعدما أعلنت منذ أيام أنني أفكر في الاستقالة من الاتحاد العربي لتخرجون وتقولون إنكم السبب في رحيلي".

وتابع "هل لعب الفريق في البطولة العربية من أجلي أم من أجل مصر والحصول على الجائزة المقدرة بـ8 ملايين دولار".

وأكمل "عندما علمتم أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز وهذا حق بيراميدز المشروع أصدرتم بيانا حتى لا يظهر أن اتحاد الكرة اتخذ القرار العادل، وكما كانت مباراة الدور الأول بيننا دون جماهير من حقنا أن تكون المباراة الثانية دون جماهير أيضا".

ثم أضاف "اسأل الآن أمام الجمهور أين قرار قبول الاستقالة من الرئاسة الشرفية ومن يخاف المواجهة، أنا من طلبت باستبدال مباراة الدوري بمباراة الكأس بين الأهلي وبيراميدز منذ 10 أيام ولماذا أخاف بعد فوزي في مباراة الدور الأول بهدفين".

وأتم "الهدف إحراق صورتي وكسب بطولة زائفة أمام الجماهير، رحم الله صالح سليم".