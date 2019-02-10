كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري عدم وجود أي نيه لدى الاتحاد للرد على بيان الأهلي الخاص بلقاء تأجيل بيراميدز.

وقال المصدر: "اتحاد الكرة لن يرد على خطاب الأهلي لأن قرار تعديل المباريات يخص لجنة المسابقات".

وأضاف لـFilGoal.com "اتحاد الكرة يدرس مطالب كافة الأندية ويتخذ القرارات التي تحقق العدالة بين كافة الأندية".

وأشار "ليس من حق أي ناد المطالبة بتوضيح أسباب أي قرار يخص اتحاد الكرة ولجنة المسابقات".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي من أكثر الفرق التي تم تأجيل مباريات لها بسبب ظروف مشاركته في البطولة الإفريقية، ولم يطلب توضيح أسباب التأجيل".

وكشف الأهلي في بيان رسمي له عن مخاطبة اتحاد الكرة لمعرفة أسباب تأجيل مواجهة بيراميدز.

وطالب الأهلي في خطابه، عرض اتحاد الكرة لأسباب تأجيل اللقاء، مع التأكيد أن النادي لا يمانع مبدأ التأجيل في حد ذاته.

وكتب الأهلي في بيانه "إذا كان الاستبدال، رغبةً، نحترمها لطرف آخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل الـ30 من مارس القادم. ( فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى ما بعد الموعد المشار إليه). (طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة المصري قرر في وقت سابق تأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز لما بعد مواجهة القمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

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