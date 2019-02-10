أوضح سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن ما يقوله على شاشة التلفزيون، أو عبر برنامجه الإذاعي، يأتي بصفته الإعلامية.

وقال زاهر لـFilGoal.com: "ما أقوله بصفتي الإعلامية تتيح لي حرية التوقع وقراءة الأحداث جيدا كغيري من الزملاء في الوسط".

وأضاف "أنا صاحب مدرسة الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأندية بلا استثناء".

وأكد "ليس لي مصالح شخصية أو انتماءات، وأتعامل بحيادية تامة مع الجميع".

وشدد زاهر "أكن كل تقدير واحترام للأهلي والزمالك وبيراميدز".

وشرح "تصريحي فيما يخص مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر جاءت وفقا لدراسة المشهد جيدا وربط الأحداث وجمعها في إطار واضح، بخلاف دراسة تصريحات الآخرين ومنهم عامر حسين رئيس لجنة المسابقات".

وأتم "لا علاقة للأمر بمنصبي كعضو اتحاد كرة كما يشير البعض، وكما أنني أشرت إلى فترة زمنية مقترحة بين أواخر فبراير والنصف الاول من مارس وليس يوما بعينه. أجيد الفصل بين الإعلام وعملي ومكاني في اتحاد الكرة".

رد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي على تصريحات سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والتي قال فيها إن الأهلي سيواجه بيراميدز في دور الـ16 لكأس مصر في الأسبوع الأخير من شهر فبراير. (طالع التفاصيل)

وكان الأهلي قد أصدر بيانا أمس السبت أكد فيه " الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف. خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية. وإذا كان الاستبدال رغبة نحترمها لطرف أخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل 30 مارس القادم. فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى مابعد الموعد المشار إليه"

وبعدها، قال بيان لاتحاد الكرة

"بناء على تفويض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والأندية للجنة المسابقات بتحديد المواعيد المناسبة للفرق المنافسة على بطولة الدوري الممتاز، قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المحدد لها يوم 28 فبراير الحالي إلى موعد بعد مباراة الأهلي والزمالك مع إقامة مباريات الفرق الثلاثة (الزمالك وبيراميدز والأهلي) وفقا لترتيب المباريات في الجدول المعلن للمسابقة".

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