كلوب: نحن أكبر نقاد لأنفسنا

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه لم يكن سعيدا بالشكل الذي ظهر فيه بالمباراتين الأخيرتين قبل الفوز على بورنموث والعودة لطريق الانتصارات.

نجمنا المصري محمد صلاح سجل هدفا في انتصار الفريق على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-صفر يوم السبت في الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عن مقدار التطور التي حدث عن المباراتين السابقتين "نحن أكبر نقاد لأنفسنا. كان من الواضح أننا لم نكن راضين عن أدائنا في المباراتين السابقتين. كانت هناك دائما أسباب لذلك".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لا يمكننا التحدث كثيرا عن ذلك في العلن لأننا لا نبحث عن أعذار. لكن يجب أن يكون التحليل منطقيًا، عليك أن تتحدث عن الأشياء الصحيحة مع اللاعبين وقمنا بذلك".

وواصل الألماني "عرفنا عن وضعنا وعرفنا أننا لم نكن راضين عن أدائنا في المباراتين أو الثلاث الأخيرة. لا يزال بإمكانك الفوز بمباراة ما أو التعادل لأسباب مختلفة، نريد أن نلعب كرة قدم مقنعة".

وأتم "كان هذا هو رد الفعل الذي أردنا أن نظهره أمام بورنموث. فعل الأولاد ذلك بطريقة رائعة، لذلك أنا سعيد جدًا".

واستعاد ليفربول صدارة الدوري موسعا الفارق إلى 3 نقاط مع منافسه اللدود مانشستر سيتي الذي يواجه تشيلسي يوم الأحد في لقاء مرتقب.

وتعافى ليفربول بعد فقدانه لأربعة نقاط في سباق الدوري بالتعادل مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد مما منح الفرصة لسيتي حامل اللقب للاقتراب من القمة.

اقرأ أيضا

بالفيديو – الصراع يشتعل.. بايرن يفوز على شالكة ويضغط على دورتموند

منتخب مصر: نتابع 7 مصريين في الدوري القطري

أرقام في الجول - أيمن حفني.. الذهب لا يصدأ

متعب يشيد بذكاء لاعبي الزمالك في منع رد فعل حفني بعد الهدف.. ويستشهد بواقعته أمام سطيف

آل الشيخ يشكر أبو ريدة: بيراميدز جاهز للعب في الدوري أو الكأس دعما لاتحاد الكرة

بالفيديو - صلاح يسجل وليفربول ينهي فترة الإحباط ويستعيد الصدارة بثلاثية في بورنموث