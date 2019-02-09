بالفيديو – الصحوة مستمرة بفوز ثان على التوالي.. ويسكا يهزم جيرونا بثنائية ويقترب من مراكز البقاء

حقق ويسكا فوزه الثاني على التوالي وانتصر على جيرونا ليقترب أكثر من مراكز البقاء في الدوري الإسباني.

فاز ويسكا على جيرونا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

سجل كيمي أفيلا الهدف الأول في الدقيقة الـ35. تصويبة لمسها بقدمه، وسكنت شباك جيرونا.

وأضاف أفيلا الهدف الثاني في الدقيقة الـ40 من متابعة داخل منطقة الست ياردات، لينتهي الشوط الأول بتقدم ويسكا بهدفين مقابل لا شيء.

فوز ويسكا رفع رصيده للنقطة الـ18 في المركز الـ20 والأخير، وبفارق نقطتين عن فياريال صاحب المركز الـ19 وبفارق ست نقاط عن جيرونا الذي تجمد رصيده عند النقطة الـ24 في المركز الـ17 الذي ينجو صاحبه من الهبوط.

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