كلوب: أداء صلاح كان بالضبط ما يستطيع تقديمه

أعجب كثيرا يورجن كلوب مدرب ليفربول بأداء محمد صلاح الذي سجل هدفا في انتصار الفريق على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-صفر يوم السبت في الجولة 26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الألماني بعد اللقاء:"وصوله إلى هذا الرقم المميز أمر جيد لكن الأداء كان جيدا جدا. لعب مباراة رائعة".

وسجل صلاح هدفه الـ20 في الموسم الحالي ليصبح ثالث لاعب لليفربول في آخر 16 عاما يحرز 20 هدفا على الأقل في موسمين متتاليين. آخر من حقق هذا الإنجاز كان المهاجم المخضرم لويس سواريز.

وواصل المدرب السابق لبروسيا دورتموند "كان الأداء بالضبط ما يستطيع تقديمه، وما أردناه منه، متداخل جدا في الأمور، ليس فقط بالتسجيل لكن في صناعة اللعب أيضا. أحيانا يتراجع للعمق، في أنصاف المساحات، يبقى على الطرف، كل هذه الأمور. هذا بالضبط ما عليه فعله، وقام بذلك بشكل استثنائي".

واستمر ثناء كلوب على نجم مصر "الهدف الذي سجله، لا أعتقد أنك تجد لاعبين كثر يقومون بما فعله روبرتو فيرمينو في تلك اللحظة. معظم اللاعبين سيحاولون التسديد ولن يتمكنوا من ذلك، لكنه قام بتمريرة بسيطة لصلاح الذي أنهى الأمر بشكل رائع".

واستعاد ليفربول صدارة الدوري موسعا الفارق إلى 3 نقاط مع منافسه اللدود مانشستر سيتي الذي يواجه تشيلسي يوم الأحد في لقاء مرتقب.

وتعافى ليفربول بعد فقدانه لأربعة نقاط في سباق الدوري بالتعادل مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد مما منح الفرصة لسيتي حامل اللقب للاقتراب من القمة.

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