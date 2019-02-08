اتحاد الكرة يجيب.. ماذا لو السندبيسي يعمل في أكاديمية لا تتبع الأهلي؟

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 22:41

كتب : FilGoal

إمام عاشور - باسم علي - حرس الحدود - الأهلي - هدف ملغي

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كيف سيتعامل المجلس مع المعلومة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عمل الحكم حسن السندبيسي في أكاديمية تتبع الأهلي.

وقال مجاهد عبر قناة أون سبورت:"سيتم مراجعة اللوائح بعد التأكد من الأمر، سواء يعمل في أكاديمية تتبع رسميا الأهلي أو لا علاقة لها بالنادي. سيطرح الأمر في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد يوم الأحد".

وواصل مجاهد "لو ثبت أن هناك تعاملا ماليا مباشرا (يقصد تقاضي السندبيسي راتبا من الأهلي) سيعاقب حتما. السندبيسي نشهد له بحسن السير والسلوك ولم يصدر منه شيء يوما ما".

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واستمر مجاهد توضيحه "إذا ثبت وجود علاقة تعاقدية مباشرة لم يبلغ الحكم بها اتحاد الكرة ستوقع عقوبة. قد تكون لجنة الحكام في الاتحاد لا علم لها بالأمر، أو الحكم لم يوضح ذلك منذ البداية".

وسجل حرس الحدود هدفا في الأهلي خلال لقاء الفريقين يوم الجمعة في الدوري المصري الممتاز لكن محمد معروف حكم الساحة ألغاه بعد تنبيه من مساعده السندبيسي الواقف بجوار مرمى الأهلي.

وحسم الأهلي اللقاء بهدف دون رد في الجولة 21 من البطولة.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة مباشرة صور للسندبيسي يزعم متداولوها أنه يعمل في الأهلي.

ونفى الأهلي تماما أن الحكم يعمل في قطاع يتبع النادي. (التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة سيحقق فورا في الأمر. (التفاصيل)

ونفى مجاهد أن يكون المقابل المادي الذي يحصل عليه الحكام ضعيف مما يجعلهم يعملون في أماكن أخرى لرفع دخولهم.

وأتم مجاهد "الحكام في مصر هم الأعلى أجرا على مستوى إفريقيا، وهناك إمكانية لزيادة البدلات التي يتقاضونها بداية من الموسم المقبل".

حسن السندبيسي الدوري المصري الأهلي اتحاد الكرة

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