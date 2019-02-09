الأهلي: صعوبة في لحاق عاشور بمواجهة سيمبا

السبت، 09 فبراير 2019 - 12:11

كتب : أحمد الخولي

حسام عاشور مع الأهلي أمام المقاولون العرب

حسام عاشور شارك لمدة 45 دقيقة فقط أمام حرس الحدود قبل أن يخرج بسبب الإصابة، إصابة يبدو وأنها لن تجعله على المشاركة في المعترك الإفريقي.

الأهلي تغلب على حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة 21 من الدوري الممتاز، وعاشور خرج بين شوطي اللقاء بسبب شد في العضلة الأمامية حسبما صرح طبيب الفريق خالد محمود.

وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم أكد يوم السبت صعوبة لحاق قائد الأهلي الذي تخطى 500 مباراة مع الفريق بمواجهة سيمبا التنزاني بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء.

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وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية إن سعد سمير وحسام عاشور سوف يخضعان لآشعة اليوم لتحديد موقفهما وإن كان هناك صعوبة في لحاق عاشور.

وأضاف أن ناصر ماهر سليم وجاهز للمشاركة أمام سيمبا الذي انتصر عليه الأهلي بخماسية بيضاء في ثالث جولات دور المجموعات.

وشهد مران الأهلي اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة تدريبات استشفائية للاعبين الأساسيين أمام حرس الحدود، بينما شارك اللاعبون البدلاء في تقسيمة بالكرة.

وانتظم محمد هاني لاعب الفريق الأول في التدريبات الجماعية اليوم السبت بعدما غاب عن المباراة الماضية خوفا من تعرضه للإجهاد.

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