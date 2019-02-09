سجل جيد للزمالك مع محمد عادل حكم مباراته أمام النجوم

أسندت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، قيادة مباراة الزمالك مع النجوم للحكم محمد عادل.

وكشف اتحاد الكرة عن إدارة محمد عادل للمباراة، ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد المجيد، وأحمد صالح حكما رابعا، وكل من طارق سامي وأحمد حمدي حكما خامسا.

وسبق لمحمد عادل إدارة 11 مباراة للزمالك. فاز الزمالك في 8 مباريات منهم، وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة.

على الجهة الأخرى، أدار محمد عادل مباراة وحيدة سابقا لنادي النجوم. فاز فيها المصري بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وأدار محمد عادل 13 مباراة في بطولة الدوري هذا الموسم، بجانب مباراة في كأس مصر، ومباراة في الدوري التونسي بين الترجي والإفريقي.

وقاد محمد عادل مباراتين للزمالك هذا الموسم. فاز فيهما على مصر للمقاصة في الدوري بهدف، وعلى الإنتاج الحربي بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي الزمالك مع النجوم مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

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