من أجل تفادي الـ3 نقاط والثأر من هزيمة تاريخية.. الزمالك ضد النجوم

في الـ27 من شهر أغسطس الماضي وفي الجولة الرابعة من الدوري سجل صلاح أمين هدفا قاد به النجوم لتحقيق انتصار هو الأول في تاريخ النجوم على حساب الزمالك.

تلك الهزيمة كتبت الهزيمة الوحيدة في سجل الزمالك خلال الموسم الجاري من الدوري خلال 18 مباراة خاضها الفريق.

والآن أمام الفريق الأبيض فرصة للثأر وإما فإنه سيضع نفسه في موقف عصيب.. كيف؟

انتصار الزمالك على النجوم في الجولة 21 غدا السبت في ملعب بتروسبورت يعني ارتفاع رصيده من النقاط إلى 48 بفارق ست نقاط عن ملاحقه بيراميدز وللفريق الأبيض مباراتين أقل.

كما أنه سيبتعد عن الأهلي بتسع نقاط وللفريق الأحمر لقاء أقل عن غريمه التقليدي.

أما حال تكرار نتيجة الدور الأول وفوز النجوم في المواجهة المقبلة فإن فارق النقاط بين قطبي الكرة المصرية سيكون ثلاث نقاط فقط حال فوز الأهلي في مباراته المقبلة.

وقتها سيشتعل صراع الدوري أكثر فأكثر إذ أن انتصارا وحيدا هو ما يفصل بينهما في صراع الفوز بلقب الدوري ربما سيكون هو مواجهتهما في القمة.

في الناحية الأخرى لا يرغب الزمالك في أي شيء حاليا سوى تحقيق استفاقة سريعة من الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها على يد جور ماهيا الكيني في الكونفدرالية بأربعة أهداف لهدفين.

ولم يُهزم الزمالك خلال الموسم الجاري في مباراتين متتاليتين قط.

لذا فهو يرغب في الثأر من الفريق الوحيد في الدوري حتى الآن الذي جعل خانة الهزائم لا تشير بالصفر.

ويخوض الزمالك المباراة بدون بعض أعمدته الأساسية مثل محمود عبد المنعم "كهربا" وحمدي النقاز وطارق حامد.

لكن في المقابل فإنه سوف يستعيد خدمات لاعبه محمود عبد الرحيم "جنش" وأيمن حفني وأحمد مدبولي.

وعقب تلك المواجهة سيتعين على الزمالك استضافة نصر حسين داي الجزائري في الجولة الثانية من الكونفدرالية لذا فهو لا يعنيه أي شيء حاليا سوى استعادة الثقة سريعا والعودة لطريق الانتصارات.

يذكر أن النجوم يحتل المركز الـ15 برصيد 21 نقطة.

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