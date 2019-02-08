الزمالك يعلن إنشاء نصبا تذكاريا لشهداء حادثة الدفاع الجوي

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 22:07

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك

أعلن الزمالك إنشاء نصبا تذكاريا لشهدائه الـ20 الذين فارقوا الحياة في ملعب الدفاع الجوي قبل عدة سنوات داخل مقر النادي تكريما لهم.

وسوف يقام ذلك النصب التذكاري داخل ملعب أبو رجيلة في مقر نادي الزمالك بوضع صور عليه لكل شهداء النادي الأبيض.

وتمر اليوم الجمعة الذكرى الرابعة على تلك الحادثة التي وقعت قبل لقاء الزمالك وإنبي على أبواب ملعب الدفاع الجوي.

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ويستعد الزمالك للقاء النجوم غدا السبت في ملعب بتروسبورت في إطار الجولة 21 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة.

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