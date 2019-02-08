أرقام في الجول – حمدي فتحي استحق المكافأة.. كل شيء قام به بشكل صحيح

سجل هدفا هو الأول له في مسيرته مع الأهلي ولم يكتف بذلك بل الأرقام تشير إلى أنه كان أفضل لاعبي الفريق الأحمر طوال لقاء حرس الحدود فاستحق حمدي فتحي المكافأة أن يكون هدفه هو سبب الظفر بالثلاث نقاط كاملة.

حمدي فتحي النادي : الأهلي الأهلي

وقاد حمدي فتحي الأهلي لعبور عقبة حرس الحدود اليوم الجمعة في الجولة 21 من الدوري المصري بملعب السلام بالفوز بالهدف الذي سجله.

فماذا قدم الوافد على صفوف الأهلي قادما من إنبي في الانتقالات الشتوية الأخيرة خلال المباراة؟

هو أعلى من فاز بالكرة من الخصم بين كل لاعبي الأهلي بواقع 17 مرة سواء كان ذلك تدخل أو ألعاب هواء أو استخلاص.

حمدي فتحي هو أكثر من تسلم الكرة من زملائه في الأهلي خلال المباراة بـ60 مرة، لم يفقد الكرة فيهم في ولا مرة كل تسلماته لها كانت ناجحة.

وخلال اللقاء فقد الكرة مرة واحدة فقط بعد تدخل من لاعب الحرس.

وعلى المستوى الهجومي فحدث ولا حرج، هو أكثر من سدد على مرمى حرس الحدود بواقع أربع مرات.

ثلاث تسديدات كانت ناجحة ومن بينهم واحدة سكنت الشباك وواحدة فقط هي من أخطأت المرمى ككل.

الأهلي طوال اللقاء سدد على مرمى الحرس ست مرات حمدي فتحي كان له نصيب الأسد بأربع تصويبات، ناصر ماهر سدد مرة واحدة بعيدا عن الثلاث خشبات وجيرالدو له تصويبة ناجحة.

وارتكب حمدي فتحي ستة أخطاء على لاعبي الحرس خلال المباراة وهو أكثر لاعبي الأهلي ارتكابا لها في اللقاء.

ومرر حمدي فتحي الكرة 71 مرة منهم 59 تمريرة صحيحة بنسبة دقة بلغ 83%.

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