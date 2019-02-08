كشف إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أن ناديه شكل وفدا من محمد الكلية أمين الصندوق ونصر عزام ونهاد حجاج المستشارين القانونيين للتواجد في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاحد المقبل للاستئناف ضد استبعاده من دوري الأبطال.

وتابع فارس تصريحاته لـFilGoal.com "الوفد يحمل معه المستندات الدالة على صحة موقف النادي، وأنه تعرض لظلم في قرار استبعاده من البطولة الإفريقية",

وواصل "استطعنا الحصول على شهادة من الإسعاف تؤكد أنه لم يكن هناك سوى اثنين فقط، ولا توجد أي إصابات أخرى".

عضو الإسماعيلي أكمل "نملك أيضا شهادة من الإفريقي التونسى الذى يؤكد عدم تعرضه لأي مشكلة طوال المباراة" .

واسترسل "كما نملك ما قاله المدير الإداري طارق أبو الليل لحكم اللقاء بإخلاء المدرج الذي يلقى بزجاحات المياه وهذا مالم ينفذه الحكم".

وأوضح "بالتالي، فالقرار لم يستند على ما تضمنته المادة 12 في ضرورة اقتحام الملعب أو الاعتداء على الفريق الضيف وطاقم الحكام".

وأتم "نملك الكثير من الفيديوهات التي تعكس الظلم الذي تعرضنا له من القرارات التحكيمية أثناء اللقاء".

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر استبعاد الإسماعيلي من دوري أبطال إفريقيا على خلفية إلغاء مباراته مع الإفريقي قبل انتهاءها بشبب الشغب الجماهيري.

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