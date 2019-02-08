مؤتمر لاسارتي: مستوى الأهلي لم يكن جيدا ضد الحرس.. ولماذا أقول للاعبين لا تهاجموا؟

أقر مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي بأن فريقه لم يظهر بمستوى جيد في اللقاء الذي فاز فيه على حرس الحدود بهدف دون رد اليوم الجمعة بملعب السلام في الجولة 21 من الدوري المصري.

وتحدث لاسارتي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة قائلا: "المستوى كان متقارب بين الفريقين في الشوط الأول ولكنه كان فقيرا من الناحية الفنية وفي الشوط الثاني تعرضنا لضغط من المنافس لكن دون خطورة علينا".

وواصل "أرضية ملعب السلام لم تكن جيدة أيضا وطريقة لعب المنافس صعبت الأمور علينا، نعم مباراة لم تكن جيدة لنا لكن الأهم هو الفوز وحصد النقاط الثلاثة".

وبسؤاله عن عدم استدعاء عمرو السولية ومحمد هاني للقاء قال: "كنت أريد إراحتهما بعد الإجهاد الذي أصابهما جراء المشاركة في المباريات".

وأردف "أيضا للأمر ذاته أرحت حسين الشحات اليوم ودفعت برمضان صبحي لأنه لم يشارك في اللقاء الماضي، الآن نبدأ الاستعداد لرحلة طويلة للسفر إلى تنزانيا للقاء سيمبا".

وسأله مراسل FilGoal.com هل تراجع مستوى الأهلي في الشوط الثاني كان بسبب الحالة البدنية أم إنها تكون تعليمات فنية منه وأجاب لاسارتي "لا الأمر لم يكن له علاقة بأي تعليمات مني وقلت منذ البداية إننا لم نقدم مباراة جيدة وأهدرنا الكثير من التمريرات وكانت قراراتنا في الملعب سيئة".

وأتم "نعم حزين من المستوى الذي ظهرنا به لكنني لم أشعر بالتوتر وسنتعلم الكثير من تلك المباريات وسنصحح الكثير من الأمور رغم الفوز لكن الأهم هو تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها".

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 39 يحتل بهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز الثاني والأخير خاض ثلاث مباريات أكثر من الفريق الأحمر.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك متصدر الدوري بست نقاط وكل منهما خاض 18 مباراة.











































































































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