الأهلي يكشف إصابة عاشور أمام حرس الحدود

كشف خالد محمود طبيب الأهلي تفاصيل إصابة حسام عاشور أمام حرس الحدود.

الأهلي فاز على حرس الحدود بصعوبة بهدف مقابل لا شيء في الجولة الـ 21 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

حسام عاشور شارك أساسيا قبل أن يغادر بين شوطي المباراة.

وقال طبيب الأهلي في تصريحاته للصحفيين "عاشور يعاني من شد في العضلة الأمامية".

ومن المنتظر أن يخضع عاشور لفحوصات طبية في الفترة المقبلة.

مشاركة عاشور مع الأهلي أمام حرس الحدود، كتبت ظهوره الـ 501 بقميص المارد الأحمر.











































































































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