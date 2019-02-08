حمدي فتحي يعبر بالأهلي عقبة الحدود ويقترب من المركز الثاني

بأقل مجهود، انتصر الأهلي على حرس الحدود واقترب خطوة أخرى نحو بيراميدز في المركز الثاني.

فاز الأهلي على حرس الحدود بهدف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

اختار لاسارتي خوض المباراة بمزيد من التشكيل الأساسي وبعض البدلاء لإراحة اللاعبين وسط تلاحم المباريات.

بداية قوية للضيف

لم يستغرق حرس الحدود وقتا طويلا للدخول في أجواء اللقاء في الدقيقة الثالثة، فأطلق مصطفى جمال تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها محمد الشناوي إلى ركنية بصعوبة.

ورد الأهلي بخطورة أولى في الدقيقة الـ14. عرضية علي معلول، قابلها جيرالدو بلمسة تجاه المرمى، لكن أحمد السعدني حارس الحدود حولها إلى ركنية.

وصلت خطورة حرس الحدود مداها في الدقيقة الـ20. ركنية نفذت من الجهة اليمنة، ومرت من الجميع، ليودعها إمام عاشور مرمى محمد الشناوي محرزا هدف المباراة الأول.

وأثناء احتفال عاشور بالهدف، يتراجع محمد معروف حكم اللقاء ويلغي الهدف بناء على إشارة من الحكم الخامس لمخالفة من لاعب حرس الحدود ضد مدافع الأهلي حسب الحكم.

























































خطورة الأهلي

بدأت خطورة الأهلي في الظهور، وفي الدقيقة الـ24 أرسل جيرالدو عرضية، قابلها حمدي فتحي برأسية بعيدة عن المرمى.

ولم يستسلم حرس الحدود، فكان إمام عاشور مصدر الخطورة مجددا في الدقيقة الـ34 بعد تمريرة بالرأس من إيدو موزيس، ليصوب بقوة تجاه المرمى، لكن كرة إمام في الشباك الخارجية للمرمى.

وكاد الشوط الأول ينتهي سلبيا، لكن حمدي فتحي تحصل على مخالفة في وسط الملعب بالوقت الضائع. نفذها علي معلول بإتقان، وقابلها حمدي فتحي برأسية رائعة في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف.

صناعة هي الخامسة لعلي معلول في الدوري هذا الموسم، وهدف هو الأول لحمدي فتحي مع الأهلي.

الشوط الثاني

بدأ مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروجواني للنادي الأهلي شوط المباراة الثاني بتبديل أول. دخل كريم وليد "نيدفيد" بدلا من حسام عاشور.

وكاد الهدف الأول يتكرر بنفس الطريقة سريعا. نفذ علي معلول مخالفة جديدة في الدقيقة الـ52، وقابلها حمدي فتحي برأسية أيضا، لكن السعدني تألق وحولها إلى ركنية هذه المرة.

لم يعرف حرس الحدود طريق مرمى الأهلي سوى من الكرات الثابتة. عن طريق إمام عاشور مرة في الدقيقة الـ62، ومن عاشور الأدهم مرة أخرى في الدقيقة الـ66، لكن كلها كرات غير متقنة دون خطورة.

الأجهزة الفنية تتدخل

تدخل الجهازين الفنيين مجددا. شارك صلاح محسن بدلا من جونيور أجايي في الدقيقة الـ69، وفي نفس الدقيقة شارك الثنائي إبراهيما كونيه وأحمد الشيخ بدلا من أحمد الشناوي وإمام عاشور في صفوف حرس الحدود.

مرة أخرى تدخل طارق العشري في تشكيل حرس الحدود بدخول عبد العزيز الشاعر بدلا من سيريل في الدقيقة الـ75، ورد لاسارتي بدخول حسين الشحات بدلا من جيرالدو في الدقيقة الـ82.

الفرصة الأخطر

وسط هدوء المباراة، كاد حرس الحدود يباغت الأهلي بتعادل قاتل في الدقيقة الـ86. كرة طويلة مرت من أيمن أشرف وأخطأ في إعادتها، ليقطعها إيدو موزيس قبل محمد الشناوي المتقدم عن مرماه ويمرر إلى أحمد الشيخ، والذي سددها بدوره في المرمى الخالي، لكن سعد سمير أبعدها برأسه عن المرمى في اللحظة الأخيرة.

احتسب محمد معروف حكم اللقاء أربع دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، وتحصل محمد الشناوي على بطاقة صفراء لإهدار الوقت فيها.

وحاول الحدود تشكيل الخطورة في الوقت الضائع من خلال رميات التماس التي ينفذها طارق أبو العز داخل المنطقة، لكن دفاع الأهلي ظل صامدا، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف مقابل لا شيء.

فوز الأهلي رفع رصيده للنقطة الـ39 في المركز الثالث من 18 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني من 21 مباراة، على الجهة الأخرى، تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة الـ24 في المركز الـ11.











































































































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