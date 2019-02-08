قال إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة الإسماعيلي إن تعادل فريقه مع فريق مصر للمقاصة مقبول ولكنه ليس مرضيا.

وكان الإسماعيلي قد تعادل بدون أهداف مع مصر للمقاصة بالجولة 21 من الدوري المصري.

وأضاف فارس لـFilGoal.com "الإسماعيلي واجه فريقا يضم قدرات فنية كبيرة ومتميزة بجانب أنه يحمل رغبات تحسين صورته فالتعادل معه خارج ملعبنا مقبول في الوقت الحالي".

واستدرك "ولكن لا يرضينا لأن الفريق لابد أن يسعى دائما للفوز ويقدم الأداء الذي يُظهر تلك الرغبات".

وأكمل عضو إدارة الإسماعيلي "أداء الفريق خلال اللقاء لم يكن على المستوى المطلوب ومن هنا يأتي دور الجهاز الفني المُطالب بتدارك الأمر في اللقاءات المقبلة".

المقاصة بقى في المركز الخامس بعدما أصبح رصيده 31 نقطة بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي الرابع.

الإسماعيلي أيضا استمر في المركز الـ11 برصيد 24 نقطة.

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