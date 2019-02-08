لأول مرة منذ فيرجسون.. سولشاير يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن فوز أولي جونار سولشاير بجائزة مدرب الشهر عن يناير الماضي، ليصبح أول مدرب للشياطين الحمر يفوز بالجائزة منذ سير أليكس فيرجسون.

ولم يخسر مانشستر يونايتد أي مباراة خلال شهر يناير إذ أنه فاز في 3 مواجهات وتعادل مباراة.

وكانت آخر مرة فاز مدرب لمانشستر يونايتد بجائزة مدرب الشهر، سير أليكس فيرجسون أسطورة تدريب الشياطين الحمر، والذي حققها لآخر مرة في مسيرته التدريبية في شهر أكتوبر 2012، قبل أن يعتزل التدريب في نهاية الموسم بعد تحقيق لقب الدوري للمرة الـ20 في تاريخ النادي.

سولشاير تولى تدريب مانشستر يونايتد بعقد يمتد حتى نهاية الموسم خلفا لجوزيه مورينيو الذي أقيل لسوء النتائج، ليقود النرويجي الفريق في 10 مواجهات في كل المسابقات فاز في 9 منها وتعادل في واحدة.

وعند سؤال سولشاير في المؤتمر الصحفي يوم الجمعة قبل مواجهة فولام عن بدايته القوية مع الفريق قال :"لقد كان إنجازا رائعا، الفريق يستحق كل الثناء الممكن، لكنني لا أنظر حول كوني فخورا بأي شيء، لم أكن كذلك ذلك الشخص المتفاخر، لطالما تطلعت للأمام ولا أتقاعس".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره فولام ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

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