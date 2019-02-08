تقرير: إصابة إيسكو وغيابه عن دربي مدريد

قال خوسيه لويس سانشيز الصحفي ببرنامج "إل شيرنجيتو" إن إيسكو لاعب وسط ريال مدريد لن يشارك في مواجهة أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"إيسكو غادر مران ريال مدريد اليوم بسبب مشاكل في الظهر".

وأضاف "لن يكون متاحا حتى على مقاعد البدلاء ضد أتليتكو مدريد".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتليتكو يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وكان النادي الملكي قد حقق الفوز في آخر 4 مباريات لعبها بالدوري.

وتعادل الفريقان سلبيا في مواجهة الدور الأول ضمن منافسات الجولة السابعة.

وشارك إيسكو خلال الموسم الجاري في 25 مباراة بكل المسابقات ما بين أساسي وبديل وسجل 4 أهداف وصنع هدفا.

ومن أصل 22 مباراة خاضها ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم بدأ إيسكو 5 مواجهات وشارك كبديل في 10.

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