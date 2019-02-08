وفاة 10 أشخاص في حريق بمقر تدريبات فلامنجو البرازيلي

الجمعة، 08 فبراير 2019 - 13:55

كتب : FilGoal

فلامنجو

توفي 10 أشخاص جراء حريق شب في مقر سكن تدريبات نادي فلامنجو البرازيلي بحسب تقارير أولية من الصحافة البرازيلية.

التقارير أشارت إلى أن حريقا اشتعل في مركز تدريبات فرق الناشئين، ليتوفى 10 أشخاص بينهم بشكل مبدئي 4 لاعبين صغار.

ولم يستدل حتى الآن على الأسباب التي أدت لاشتعال الحريق الذي تعرض فيه 3 أشخاص للإصابة، ولم تكتمل الصورة بشأن الأضرار.

أخبار متعلقة

تخليدا لذكرى سالا.. رئيس نانت يعلن حجب القميص رقم 9 مارسيال: بدأنا في رؤية بوجبا الحقيقي.. بإمكانه قيادة يونايتد لأشياء عظيمة فابريجاس: هازارد يحب تشيلسي لكن إن قرر الرحيل آمل أن ينضم إلى ريال مدريد رسميا - فيل جونز يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد 4 سنوات ونصف

ووفقا لبوابة G1 البرازيلية فإنه لم يتعرف على هوية الضحايا بعد ولكن من المتوقع أن تكون أعمارهم بين 14 و17.

فلامنجو أخرج عددا كبيرا من اللاعبين الموهوبين في كرة القدم طوال الأعوام الماضية كان من بينهم رونالدينيو وبيبيتو وروماريو، وآخرهم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

اقرأ أيضا:

آل الشيخ ورئيس الزمالك يتفقان على دعم النادي في أربعة محاور "لاعب عالمي واستاد جديد"

تعرف على الرأي المبدئي لجهاز الأهلي الفني حول اقتراح استبدال مباراتي بيراميدز

آل الشيخ: هل من الأدب مطالبة أهلي جدة بالشرط الجزائي بعد دفع حقه ثلاث مرات؟

تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم

عامر حسين: الإعلان عن الجدول الجديد للدوري السبت

من أجل معادلة ما حدث 3 مرات في آخر 15 سنة.. الأهلي ضد حرس الحدود

فلامنجو

نرشح لكم

أخر الأخبار

كلوب: لم يخبرني أحد عن موقف صلاح من الانضمام لمنتخب مصر في مارس 4 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي لـ في الجول: التعادل مع المقاصة مقبول وليس مرضيا 23 دقيقة | الدوري المصري
لأول مرة منذ فيرجسون.. سولشاير يفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي 51 دقيقة | أوروبا
برشلونة يعلن إصابة آرثر وغيابه لمدة 4 أسابيع.. لن يلحق بكلاسيكو الكأس ساعة | أوروبا
ليفربول يحقق أرباحا قياسية.. ويطيح بأرسنال من مركزه ساعة | أوروبا
مؤتمر سولاري - عن صدام الدربي وموراتا وكورتوا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 "أمن ملعب وست هام سمع الهتاف العنصري ضد صلاح ولم يفعل شيئا"

قد ينال إعجابك