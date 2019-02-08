وفاة 10 أشخاص في حريق بمقر تدريبات فلامنجو البرازيلي

توفي 10 أشخاص جراء حريق شب في مقر سكن تدريبات نادي فلامنجو البرازيلي بحسب تقارير أولية من الصحافة البرازيلية.

التقارير أشارت إلى أن حريقا اشتعل في مركز تدريبات فرق الناشئين، ليتوفى 10 أشخاص بينهم بشكل مبدئي 4 لاعبين صغار.

ولم يستدل حتى الآن على الأسباب التي أدت لاشتعال الحريق الذي تعرض فيه 3 أشخاص للإصابة، ولم تكتمل الصورة بشأن الأضرار.

ووفقا لبوابة G1 البرازيلية فإنه لم يتعرف على هوية الضحايا بعد ولكن من المتوقع أن تكون أعمارهم بين 14 و17.

فلامنجو أخرج عددا كبيرا من اللاعبين الموهوبين في كرة القدم طوال الأعوام الماضية كان من بينهم رونالدينيو وبيبيتو وروماريو، وآخرهم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

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