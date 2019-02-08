مارسيال: بدأنا في رؤية بوجبا الحقيقي.. بإمكانه قيادة يونايتد لأشياء عظيمة

أسهب الفرنسي أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد في الإشادة بمواطنه وزميله في الفريق بول بوجبا، مؤكدا قدرته على قيادة الشياطين الحمر لتحقيق الإنجازات.

مارسيال الذي جدد عقده لمدة 5 سنوات ونصف الموسم يأمل في الحصول على فرصة مشاركة أمام فولام غدا السبت، كما أعرب عن ثقته في قدرة بوجبا على قيادة الفريق.

وقال لشبكة سكاي سبورتس: "جميعنا يعلم الموهبة التي يتمتع به بوجبا، الآن يتمتع بحرية أكبر في اللعب، وأظن أننا بدأنا في رؤية بوجبا الحقيقي يلعب ونأمل أن يواصل ذلك".

وأضاف "إنه قائد، يتحدث أكثر في غرف الملابس عما في الملعب كي أكون منصفا. فنيا ومع قدرته على التحدث فإنه يكون قائدا على كافة الأصعدة، آمل أن يواصل قيادتنا لتحقيق أشياء عظيمة".

وعن وضع فريقه بجدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز الخامس، أجاب "لا أفكر في أننا نبتعد كثيرا عن الأربعة الكبار، الآن الأمر مسألة أننا نفكر في مواصلة التقدم والفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات حتى نستطيع الوصول لمركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا مع نهاية الموسم".

وشدد "هدفي هو الفوز بالألقاب مع يونايتد بقدر المستطاع، ومن المهم أيضا مواصلة التطور. بإمكاني وصف فترتي مع يونايتد بالثرية كشخص وكلاعب كرة، هناك أعوام جيدة تعلمت منها الكثير وآمل مواصلة المضي قدما في المستقبل".

وتطرق إلى جماهير ناديه مشيدا بهم "علاقة مميزة جمعتني بهم منذ أول موسم لي ولحسن الحظ أن هذا مستمر حتى الآن، أتمنى أن تستمر مستقبلا وننجح في تحقيق بطولات".

وعن العمل تحت قيادة أولي جونار سولشاير "إنه مدرب يتمتع بقيم عظيمة، أظن أنه يستطيع إخراج ما داخل لاعبيه بأفضل شكل ممكن، يجعل الأشياء واضحة للغاية وحينما ندخل إلى أرض الملعب يكون الكل عالما بدوره".

الدولي الفرنسي أتم "يعطيني دائما الكثير من النصائح، وهذا أمر إيجابي أن تحصل على نصيحة من لاعب مثله".

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