يرى أحمد سامي المدير الفني للنجوم أن تكرار انتصار فريقه على الزمالك كما حدث في مباراة دور الأول أمر أصبح أصعب الآن بعدما بات الأبيض فريقا أفضل.

الفريقان يلتقيان في الجولة 21 من الدوري الممتاز، واللقاء يتجدد بينهما بعدما انتصر النجوم الصاعد حديثا للمسابقة على منافسه بهدف نظيف في الدور الأول.

هزيمة كانت الوحيدة للزمالك خلال 18 مباراة لعبها بمسابقة الدوري حتى الآن، ولكن أحمد سامي يؤمن أن الأمر اختلف عن المواجهة السابق.

وقال سامي لـFilGoal.com: "الزمالك يسير بشكل جيد هذا الموسم، يحتل المركز الأول في الدوري وبين صفوفه لاعبين كلهم دوليين".

وأضاف "الفوز على الزمالك؟ الموضوع ليس بسيطا. صحيح فزنا أول مباراة، ولكن الزمالك الآن أصبح أفضل، الزمالك الذي واجهناه بالدور الأول ليس ذات الفريق الآن".

وأوضح "الآن هم يحتلون أول دوري، ومعظم لاعبيه دولية سواء المصريين أو التوانسة.. نحن دائما نعمل ونجتهد والنتيجة نتركها على الله. هم أول الدوري ونحن سنة أولى دوري ممتاز".

مدرب طلائع الجيش السابق أكمل "كعب صلاح أمين عالي على الزمالك؟ لا أحب هذه الكلمة، هو لاعب كبير وخبرة ولعب لأندية كبيرة ولعب لمنتخب مصر، إنه رأس حربة من المميزين المعدودين في مصر.. ربنا يوفقه أمام الزمالك ويكون في مستواه".