خاص مدرب النجوم لـ في الجول: تكرار الفوز؟ الزمالك أصبح أفضل.. وشارة فتح الله ليست أزمة للحضري
الجمعة، 08 فبراير 2019 - 11:23
كتب : أحمد شاكر
يرى أحمد سامي المدير الفني للنجوم أن تكرار انتصار فريقه على الزمالك كما حدث في مباراة دور الأول أمر أصبح أصعب الآن بعدما بات الأبيض فريقا أفضل.
الفريقان يلتقيان في الجولة 21 من الدوري الممتاز، واللقاء يتجدد بينهما بعدما انتصر النجوم الصاعد حديثا للمسابقة على منافسه بهدف نظيف في الدور الأول.
هزيمة كانت الوحيدة للزمالك خلال 18 مباراة لعبها بمسابقة الدوري حتى الآن، ولكن أحمد سامي يؤمن أن الأمر اختلف عن المواجهة السابق.
وقال سامي لـFilGoal.com: "الزمالك يسير بشكل جيد هذا الموسم، يحتل المركز الأول في الدوري وبين صفوفه لاعبين كلهم دوليين".
وأضاف "الفوز على الزمالك؟ الموضوع ليس بسيطا. صحيح فزنا أول مباراة، ولكن الزمالك الآن أصبح أفضل، الزمالك الذي واجهناه بالدور الأول ليس ذات الفريق الآن".
وأوضح "الآن هم يحتلون أول دوري، ومعظم لاعبيه دولية سواء المصريين أو التوانسة.. نحن دائما نعمل ونجتهد والنتيجة نتركها على الله. هم أول الدوري ونحن سنة أولى دوري ممتاز".
مدرب طلائع الجيش السابق أكمل "كعب صلاح أمين عالي على الزمالك؟ لا أحب هذه الكلمة، هو لاعب كبير وخبرة ولعب لأندية كبيرة ولعب لمنتخب مصر، إنه رأس حربة من المميزين المعدودين في مصر.. ربنا يوفقه أمام الزمالك ويكون في مستواه".
وواصل حديثه "الأفضل في الزمالك؟ جميعهم: عمر السعيد وفرجاني ساسي وحمدي النقاز وعبد الله جمعة، حتى الدكة يجلس عليها لاعبين كبار وعلى مستوى عال".
وعن كون الزمالك الأقرب لتحقيق الدوري "مازالت الأمور لم تحسم بعد، الدوري سيُحسم في الأسابيع الأخيرة".
وأشار إلى "طموح النجوم البقاء في الدوري الممتاز".
شارة القيادة لمحمود فتح الله وليس عصام الحضري؟ اختتم مجيبا على هذا السؤال "الموضوع بسيط، فتح الله قائد الفريق ولا توجد أي مشكلة بالنسبة للشارة، الثنائي من اللاعبين الكبار والأمور تسير على مايرام وليس هناك أي أزمات. الحضري إضافة كبيرة لنا".
الزمالك يحتل صدارة المسابقة برصيد 45 نقطة من 18 مباراة، أما النجوم فيتواجد بالمركز الـ15 برصيد 21 نقطة من 20 مباراة.
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