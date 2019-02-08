رسميا - فيل جونز يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد 4 سنوات ونصف

أعلن مانشستر يونايتد رسميا يوم الجمعة تجديد عقد مدافعه فيل جونز لمدة 4 سنوات ونصف ليستمر مع الشياطين الحمر حتى 2023.

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب جدد عقده حت صيف 2023 مع خيار التمديد لعام إضافي.

وقال جونز لموقع ناديه: "سعيد بتجديد عقدي، مانشستر يونايتد كان جزءا كبيرا من حياتي ولمدة 8 سنوات أحببت كل شيء في هذا النادي".

وأضاف "متحمس للتحديات المقبلة بالنسبة لنا في تلك الفترة المزدحمة من الموسم، وأود شكر المدرب أولي جونار سولشاير وطاقمه على الدعم المتواصة ومحاولة تطويري".

We are pleased to announce @PhilJones4 has signed a new contract with #MUFC. Congratulations, Phil! — Manchester United (@ManUtd) February 8, 2019

في ذات السياق أشاد المدرب سولشاير كثيرا بلاعبه وقال: "فيل يعلم ما يتطلبه الأمر كي يكون لاعبا في يونايتد، لقد حقق الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد والدوري الأوروبي، وهو الآن واحد من اللاعبين القدامى بالفريق".

وتابع "إنه يقترب من عامه الـ27 ويدخل سنواته الأفضل كقلب دفاع، سعداء أن مستقبله مع هذا النادي".

وكان يونايتد قد أعلن في وقت سابق تجديد عقد لاعبه الفرنسي أنتوني مارسيال، وسبقه المدافع كريس سمولينج.

وتستمر المفاوضات بشأن تجديد الثنائي ماركوس راشفورد وأشلي يانج.

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