بيراميدز: استقدمنا أحدث تقنية للتحليل الرقمي.. وسنهدي مصر نسخة حال نجاحه

الخميس، 07 فبراير 2019 - 23:27

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، استقدام أحدث معدات تقنية متطورة في مجال التحليل الرقمي لكرة القدم وذلك فور طرحها في الأسواق "Catapult Vision".

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات لبرنامج (اللعيب) على قناة إم بي سي مصر: "أود الإعلان عن استقدام جهاز جديد للتحليل الرقمي في كرة القدم".

وأضاف "هذا الجهاز هو أحدث جهاز في السوق العالمية، ولم نتأخر عنه فور علمنا بإمكانية إثراءه لفريق الكرة".

أخبار متعلقة

تركي آل الشيخ: نوافق على حل تبديل مواجهتي الأهلي.. ورفض المقترح يعني "تخريب الدوري" إلغاء المؤتمر الصحفي لرئيس الزمالك وتركي آل الشيخ مؤتمر صحفي مشترك بين تركي آل الشيخ ورئيس الزمالك تقارير تركية: فولام يراقب تريزيجيه

مالك بيراميدز واصل "في حالة نجاح تجربة هذا الجهاز مع نادي بيراميدز، سنقوم بإهداء نسخة منه إلى المنتخب المصري ليستفيد منه خافيير آجيري قبل كأس الأمم الإفريقية".

كان نادي بيراميدز قد أعلن استقدام قنية متطورة في مجال التحليل الرقمي لكرة القدم وذلك فور طرحها في الأسواق، التقنية هي Catapult Vision.

Vision هو أحدث إصدارات شركة Catapult المختصة بأدوات التحليل الفني، وبحسب الموقع الرسمي للشركة فإن أهم ما توفره التقنية الجديدة هو السرعة وعدم التعقيد في عملية التحليل الفني، وسرعة تشارك المعلومات مع اللاعبين. (تعرف على التقنية من هنا).

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي – عودة الشيخ وحمدي فتحي.. وغياب السولية وهاني أمام حرس الحدود

"لمناقشة انتهاك اللوائح".. الخطيب يدعو مجلس الأهلي لاجتماع طارئ السبت

مدرب وست هام يتحدث عن واقعة العنصرية ضد صلاح "أفعال غبية"

الأهلي لـ في الجول: شكونا السعيد وناديه السابق لـ فيفا بسبب 4 ملايين دولار

رسميا - الخليفي عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي

شاهد - مهارة مدهشة من صلاح في كواليس حملة إعلانية

في الدوري بيراميدز منتخب مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

آل الشيخ ورئيس الزمالك يتفقان على دعم النادي في أربعة محاور "لاعب عالمي واستاد جديد" 29 دقيقة | الدوري المصري
آل الشيخ: لا نريد لاعبي العاصي.. والموسم المقبل دون بطولة خط أحمر 31 دقيقة | مصر
آل الشيخ: هل من الأدب مطالبة أهلي جدة بالشرط الجزائي بعد دفع حقه ثلاث مرات؟ 50 دقيقة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: هذه الصفقات التي وعدت الأهلي بها.. محمد إبراهيم من بينهم 55 دقيقة | الدوري المصري
سجل جيد للأهلي مع محمد معروف حكم مباراته ضد حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
ليكيب: الجسد الذي تم انتشاله من حطام الطائرة هو لـ إيميليانو سالا ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 المشرف العام على فريق الداخلية يتحدث لـ في الجول عن لقطة "الضابط" أمام بيراميدز

قد ينال إعجابك