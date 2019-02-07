بيراميدز: استقدمنا أحدث تقنية للتحليل الرقمي.. وسنهدي مصر نسخة حال نجاحه

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، استقدام أحدث معدات تقنية متطورة في مجال التحليل الرقمي لكرة القدم وذلك فور طرحها في الأسواق "Catapult Vision".

وقال تركي آل الشيخ في تصريحات لبرنامج (اللعيب) على قناة إم بي سي مصر: "أود الإعلان عن استقدام جهاز جديد للتحليل الرقمي في كرة القدم".

وأضاف "هذا الجهاز هو أحدث جهاز في السوق العالمية، ولم نتأخر عنه فور علمنا بإمكانية إثراءه لفريق الكرة".

مالك بيراميدز واصل "في حالة نجاح تجربة هذا الجهاز مع نادي بيراميدز، سنقوم بإهداء نسخة منه إلى المنتخب المصري ليستفيد منه خافيير آجيري قبل كأس الأمم الإفريقية".

كان نادي بيراميدز قد أعلن استقدام قنية متطورة في مجال التحليل الرقمي لكرة القدم وذلك فور طرحها في الأسواق، التقنية هي Catapult Vision.

Vision هو أحدث إصدارات شركة Catapult المختصة بأدوات التحليل الفني، وبحسب الموقع الرسمي للشركة فإن أهم ما توفره التقنية الجديدة هو السرعة وعدم التعقيد في عملية التحليل الفني، وسرعة تشارك المعلومات مع اللاعبين. (تعرف على التقنية من هنا).

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