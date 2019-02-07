ماذا ينتظر بيراميدز من جهاز التحليل الجديد؟ "الكل في واحد"

أعلن نادي بيراميدز يوم الخميس شرائه لأحدث معدات تقنية متطورة في مجال التحليل الرقمي لكرة القدم وذلك فور طرحها في الأسواق، التقنية هي Catapult Vision، فما الذي توفره لبيراميدز؟

Vision هو أحدث إصدارات شركة Catapult المختصة بأدوات التحليل الفني، وبحسب الموقع الرسمي للشركة فإن أهم ما توفره التقنية الجديدة هو السرعة وعدم التعقيد في عملية التحليل الفني، وسرعة تشارك المعلومات مع اللاعبين.

تتيح التقنية الجديدة للجهاز الفني إمكانية التحليل المباشر في وسط المباريات، وكذلك تحليل عدد أكبر من المباريات في إطار مشروع تحليل واحد عوضا عن تحليل كل مباراة على حدة.

وتتيح التقنية الجديدة وضع تعليقات وملاحظات بشكل يتيح مشاركتها تلقائيا مع بقية الجهاز، أو اللاعبين.

التطوير الأهم هو وجود تطبيق للهواتف المحمولة يتم وضعه على هواتف اللاعبين ليصبحوا على دراية لحظة بلحظة بملاحظات الجهاز الفني على أدائهم.

وبجانب تحليل الأداء والتحركات، يضيف Vision التحليل الرقمي، ليحصل مستخدم التقنية على التجربة الكاملة للتحليل الفني.

بهذه التقنية، تصبح التقنية عبارة عن "الكل في واحد"، أداة عملية لتحليل الأداء بسرعة وبشكل متكامل.

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