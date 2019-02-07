عمرو وردة يشارك في خسارة أتروميتوس بالكأس.. وينتظر العودة للحسم

شارك محترفنا المصري عمرو وردة في خسارة فريقه أتروميتوس أمام أيك أثينا بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي كأس اليونان.

عمرو وردة النادي : أتروميتوس أتروميتوس

وردة شارك في اللقاء بشكل أساسي وحتى نهايته ولكنه لم ينجح في مساعدة فريقه على إدراك التعادل.

هدف اللقاء الوحيد سجله اللاعب إزكويل بونسي من ركلة جزاء في الدقيقة 77، وهو نفس اللاعب الذي تعرض للطرد مع الدقيقة 89.

وسيتعين على أتروميتوس الانتظار حتى يوم 26 من الشهر الجاري في لقاء العودة من أجل حسم بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

وعاد وردة إلى صفوف أتروميتوس خلال الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة قادما من باوك، ليرتدي قميص الفريق للمرة الثانية.

لعب وردة بقميص أتروميتوس الموسم الماضي وتألق بين صفوفه، حيث سجل 11 هدفا وصنع 7 أهداف.

صاحب الـ 25 عاما شارك في 22 مباراة هذا الموسم بقميص باوك في كل البطولات. وسجل وردة هدفا وصنع آخر خلال مشاركاته هذا الموسم مع باوك.

ويرتبط وردة بعقد مع باوك حتى 2020.

وردة أحد ناشئي الأهلي، إذ لعب في صفوفه بين 2011 و2015، قبل أن يرحل إلى بانيتوليكوس، ثم باوك الذي خرج منه معارا في الموسم الماضي إلى أتروميتوس.

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