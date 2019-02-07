عمرو وردة يشارك في خسارة أتروميتوس بالكأس.. وينتظر العودة للحسم

الخميس، 07 فبراير 2019 - 21:51

كتب : FilGoal

عمرو وردة - أتروميتوس

شارك محترفنا المصري عمرو وردة في خسارة فريقه أتروميتوس أمام أيك أثينا بهدف نظيف في ذهاب ربع نهائي كأس اليونان.

عمرو وردة

النادي : أتروميتوس

أتروميتوس

وردة شارك في اللقاء بشكل أساسي وحتى نهايته ولكنه لم ينجح في مساعدة فريقه على إدراك التعادل.

هدف اللقاء الوحيد سجله اللاعب إزكويل بونسي من ركلة جزاء في الدقيقة 77، وهو نفس اللاعب الذي تعرض للطرد مع الدقيقة 89.

أخبار متعلقة

تريزيجيه يشارك في خسارة قاسم باشا في كأس تركيا بالفيديو - الفوز الرابع تواليا.. أهلي جدة يضرب الحزم برباعية في مباراة مثيرة رسميا – بايرن يعلن عن صفقة جديدة وموعد الانتقال في يد اللاعب منافسا الأهلي والزمالك - حسين داي يخسر من شبيبة الساورة قبل لقاء الأبيض

وسيتعين على أتروميتوس الانتظار حتى يوم 26 من الشهر الجاري في لقاء العودة من أجل حسم بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

وعاد وردة إلى صفوف أتروميتوس خلال الميركاتو الشتوي على سبيل الإعارة قادما من باوك، ليرتدي قميص الفريق للمرة الثانية.

لعب وردة بقميص أتروميتوس الموسم الماضي وتألق بين صفوفه، حيث سجل 11 هدفا وصنع 7 أهداف.

صاحب الـ 25 عاما شارك في 22 مباراة هذا الموسم بقميص باوك في كل البطولات. وسجل وردة هدفا وصنع آخر خلال مشاركاته هذا الموسم مع باوك.

ويرتبط وردة بعقد مع باوك حتى 2020.

وردة أحد ناشئي الأهلي، إذ لعب في صفوفه بين 2011 و2015، قبل أن يرحل إلى بانيتوليكوس، ثم باوك الذي خرج منه معارا في الموسم الماضي إلى أتروميتوس.

اقرأ أيضا:

قائمة الأهلي – عودة الشيخ وحمدي فتحي.. وغياب السولية وهاني أمام حرس الحدود

"لمناقشة انتهاك اللوائح".. الخطيب يدعو مجلس الأهلي لاجتماع طارئ السبت

مدرب وست هام يتحدث عن واقعة العنصرية ضد صلاح "أفعال غبية"

الأهلي لـ في الجول: شكونا السعيد وناديه السابق لـ فيفا بسبب 4 ملايين دولار

رسميا - الخليفي عضوا باللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي

شاهد - مهارة مدهشة من صلاح في كواليس حملة إعلانية

عمرو وردة أتروميتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

متعب يتحدث عن رده على طلب اللعب لـ الزمالك.. وجمهور الأهلي الذين لن يوفيه حقه دقيقة | مصر
آل الشيخ: قد أرحل عن الاتحاد العربي.. والمنافسة في الدوري بين الزمالك وبيراميدز 10 دقيقة | مصر
بيراميدز: استقدمنا أحدث تقنية للتحليل الرقمي.. وسنهدي مصر نسخة حال نجاحه 15 دقيقة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ: نوافق على حل تبديل مواجهتي الأهلي.. ورفض المقترح يعني "تخريب الدوري" 21 دقيقة | الدوري المصري
وست هام: قدمنا أدلة للشرطة تتعلق بالهتاف العنصري تجاه صلاح 42 دقيقة | المحترفون
"إيجوايين أفضل مهاجم في العالم" 49 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 2 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 3 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 4 المشرف العام على فريق الداخلية يتحدث لـ في الجول عن لقطة "الضابط" أمام بيراميدز

قد ينال إعجابك