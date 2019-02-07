رئيس النادي: برشلونة يستعد للحياة بدون ميسي

الحياة بدون ليونيل ميسي هي ما يشغل بال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة. بارسا يفكر في سوق انتقالاته وهو يضع أعوام ميسي القصيرة بالملاعب في حسبانه.

برشلونة أعلن تعاقده مع فرينكي دي يونج موهبة أياكس لينضم لصفوف الفريق بدءا من الموسم المقبل إضافة إلى المدافع الشاب جان كلير توديبو من تولوز الفرنسي والذي انضم للفريق خلال الميركاتو المنقضي.

الثنائي سبقه أيضا ضم البرازيلي أرثر ميلو لاعب الوسط صاحب الـ22 عاما، والجناح مالكوم (21 عاما) الذي سجل هدفا في التعادل مع ريال مدريد بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وبارتوميو يقول إن هذه التعاقدات جاءت تحسبا لليوم الذي يقرر فيه ميسي الرحيل عن النادي أو الاعتزال.

رئيس النادي الكتالوني أجرى مقابلة مع الصحفي الإسباني الشهير جييم بالاجي عبر هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أوضح "أعلم أنه في يوم ما سوف يقول ميسي إنه قرر الاعتزال".

وشدد "علينا أن نعد النادي للمستقبل. نحن نجلب المواهب الصغيرة للنادي لأننا نرغب في استمرار عهد النجاح. هذه مسؤوليتنا".

وأتم "فترتي سوف تنتهي خلال عامين، لذا احتاج لترك النادي في وضع عظيم، وأن أخبر الرئيس المقبل أن هذا إرثنا".

ويتبقى عامان في عقد البرغوث الأرجنتيني مع البلاوجرانا الذي جدده في 2017.

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