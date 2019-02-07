يعود رامي ربيعة، وحمدي فتحي للأهلي أمام حرس الحدود، فيما يغيب عمرو السولية ومحمد هاني عن قائمة اللقاء.

كشف FilGoal.com عن سبب ابتعاد عمرو السولية ومحمد هاني عن قائمة الأهلي في اللقاء. (طالع قائمة الأهلي كاملة)

وحسبما علم FilGoal.com فإن الثنائي لا يعاني من أي إصابة، وإنما خرج من قائمة اللقاء بقرار من مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروجواني.











































































































































































































































































ويعاني محمد هاني من إجهاد، كان سببا في خروجه مستبدلا أمام إنبي في المباراة السابقة، لكنه لا يعاني من أي إصابة، ولذلك قرر لاسارتي إراحته أمام حرس الحدود.

من جهة أخرى، قرر لاسارتي إراحة السولية أيضا بسبب تلاحم المباريات، وارتباط الفريق بالسفر إلى تنزانيا في اليوم التالي للقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري، فيما يلتقي بعدها مع سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

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