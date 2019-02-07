بالفيديو - الاتحاد التونسي: تجميد نشاط حكم احتسب ركلة جزاء "خيالية" لـ الترجي

نتيجة المباراة كانت تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، وفي الدقيقة 80 أطلق حكم اللقاء صافرته معلنا ركلة جزاء للترجي.. ركلة منحت أبناء باب سويقة الانتصار ولكنها كانت ركلة "خيالية" بحسب تعبير صحيفة الصباح التونسية.

الترجي حل ضيفا على اتحاد تطاوين في الجولة 14 من الدوري التونسي، وفاز بفضل تلك الركلة بهدف نظيف لينفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط عن الصفاقسي.

ولكن لم تمر سوى عشرات الدقائق على انتهاء المباراة قبل أن يعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تجميد نشاط الحكم يسري بوعلي الذي احتسب الركلة.

وقال بيان رسمي للجنة الحكام التونسية إنه تم "تجميد الحكم يسري بوعلي والحكم المساعد الساس إبراهيم لمدة شهرين على خلفية احتساب ضربة جزاء مشكوك في صحتها لفريق الترجي أمام اتحاد تطاوين بدوري المحترفين".

الحكم احتسب لمسة يد على مدافع اتحاد تطاوين، ولكن الإعادة أثبتت أن الكرة لامست صدر اللاعب وليس يده.

هيثم الجويني انبرى لركلة الجزاء وأودعها الشباك مع الدقيقة 84 ليمنح رجال المدرب معين الشعباني 3 نقاط وضعتهم في الصدارة عقب استغلال تعادل الصفاقسي مع البنزرتي بهدف لمثله في نفس الجولة، ويصبح الفارق بينهما 3 نقاط.

الترجي في الصدارة برصيد 33 نقطة، يليه الصفاقسي ثم البنزرتي ثالثا بـ28 نقطة، فالنجم الساحلي رابعا برصيد 24 نقطة.

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