عبد الغني: أبو ريدة لم يهدد بالاستقالة.. ولم تحدث مشاجرات بالأيدي في اجتماع الأندية

نفى مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ما تردد بشأن تهديد هاني أبو ريدة بالاستقالة من منصبه.

وصرح عبد الغني عبر برنامج "اللعيب" بقناة إم بي سي مصر: "أبو ريدة لم يهدد بالاستقالة من رئاسة اتحاد الكرة، أبو ريدة على استعداد لنفي ما يقال في هذا الشأن بنفسه".

وأضاف: "أندية الدوري كلها واحد وتكمل بعضها البعض، لم يشتبك أحد بالأيدي أو تلفظ أحد ضد آخر، ما حدث رد فعل طبيعي، لا أدافع عن أحد، كل شخص معرض لنفس الموقف، لسنا ملائكة، الكل يخطئ".

وأشار: "ما يؤكد صحة ما أقوله أن كل المسؤولين غادروا الاجتماع في مقر اتحاد الكرة، وتحدثوا لوسائل الإعلام بشكل طبيعي دون أن يعاني أي مسؤول من تورم في العين أو أي آثار للاعتداء عليه".

وأوضح: "كل الأندية أبدت مرونة، وتم الاقتراح بأن تكون المباراة الأولى بين الأهلي وبيراميدز أواخر فبراير الجاري في كأس مصر بدلا من أن تكون لقاء الدور الثاني في الدوري".

ولفت: "أما المباراة الثانية بين الأهلي وبيراميدز، سنبحث لها عن موعد بعد مباراة الأهلي والزمالك أواخر مارس، وتركنا الأمر لرئيس لجنة المسابقات عامر حسين لتنسيق المواعيد".

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