لم يحدث وأن تشاجر بين أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، ورئيس الزمالك بالأيدي بحسب عدد من المصادر التي حضرت الواقعة اليوم الأربعاء في اتحاد الكرة.

وعلم FilGoal.com أن الأمر لم يتعد "مشادة كلامية" بين الثنائي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رئيس الزمالك طالب أعضاء اتحاد الكرة الذين يعملون بالإعلام بالاستقالة من اتحاد الكرة، أو الإعلام، وهذا الأمر الذي تسبب في بدء المشادة بين الثنائي والتي لم تتطور إلى مشاجرة بالأيدي.

واستمرت الجلسة بشكل طبيعي، بعد رحيل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد إلى اجتماع آخر بشأن تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019، قام شوبير برئاسة الاجتماع.

وفي بيان رسمي، طالب رئيس الزمالك، أحمد شوبير بالاستقالة من منصبه بسبب "تحيزه للأهلي".

وقال رئيس الزمالك: "شوبير هو المسؤول عن أزمة مباراة الأهلي وإنبي أمس الثلاثاء".

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