بالفيديو – قفز إلى الصدارة وأزاح ليفربول مؤقتا.. سيتي يُسقط إيفرتون بصعوبة

الأربعاء، 06 فبراير 2019 - 23:49

كتب : رامي جمال

إيمريك لابورتي - مانشستر سيتي

أزاح مانشستر سيتي منافسه ليفربول من على قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ الجولة 16 وذلك بفضل انتصاره على إيفرتون.

وتغلب مانشستر سيتي بصعوبة كبيرة على منافسه إيفرتون اليوم الأربعاء بهدفين دون رد في ملعب جوديسون بارك في إطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وتم تقديم موعد المباراة بسبب ارتباط سيتي بخوض نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام تشيلسي يوم 24 فبراير الجاري.

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سجل هدف المباراة الأول إيمريك لابورتي برأسية قوية إثر تحويله لعرضية قادما من ديفيد سيلفا من الناحية اليسرى من ركلة حرة غير مباشرة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الثاني أضاف جابرييل خيسوس الهدف الثاني.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 62 نقطة ليتساوى مع ليفربول في عدد النقاط ولكن فارق الأهداف يجعله يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا.

وفارق الأهداف بالنسبة لمانشستر سيتي هو 47 مقابل 41 لليفربول.

وإن فاز ليفربول على بورنموث يوم السبت المقبل في الجولة 26 من البريميرليج فسوف يعود لتصدر المسابقة مرة أخرى بفارق ثلاث نقاط.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفقد فيها ليفربول صدارة الدوري منذ الجولة 16 حينما فاز على بورنموث برباعية دون رد.

أما إيفرتون فتجمد رصيده عند 33 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن ملاحقه بورنموث.

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