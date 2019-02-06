بالفيديو - لم تُحسم بعد.. ريال مدريد يجبر برشلونة على التعادل وينتظران الإياب

مواجهة أولى انتهت ولم يحسم طرفاها نتيجة اللقاء، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب. برشلونة وريال مدريد يتعادلان.

التعادل بنتيجة هدف لمثله سيطر على نتيجة لقاء الكلاسيكو بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ومباراة الإياب يوم 27 من الشهر الجاري ستعلن عن صاحب بطاقة العبور للنهائي.

بارسا بدأ اللقاء ونجمه الأول ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني ولكنه لم يُفلح في قيادة فريقه للانتصار كعادته دائما.

هدف أول مبكر

بداية الخطورة أتت لصالح الضيوف، وريال مدريد لم ينتظر كثيرا من أجل تهديد مرمى مارك تير شتيجن. توني كروس أطلق تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة ولكن الحارس الألماني أبعدها.

دقيقة واحدة فقط مرت قبل أن ينجح الملكي في هز الشباك. كريم بنزيمة ومن هجمة مرتدة سريعة مرر إلى النشيط فينيسيوس جورنيور المتمركز على الطرف الأيسر لينطلق الأخير صوب منطقة الجزاء ثم يمرر عرضية لبنزيمة.

الفرنسي استغل الكرة بأفضل شكل وأرسل كرة أرضية من الناحية اليمنى صوب لوكاس فاسكيز الذي كان أسرع من المدافع كليمنت لونجليه ليودعها الشباك بسهولة.

فرصة هنا وأخرى هناك

في الدقيقة العاشرة تلقى سيرخيو راموس بطاقة صفراء بعد تدخله على نيلسون سيميدو ليصبح أكثر من نال بطاقات صفراء في تاريخ الكلاسيكو بـ28 بطاقة.

اعتماد الملكي على الهجمات المرتدة تواصل وتواصل معه الخطورة، ولكن فينيسيوس أهدر فرصة انفراد خطيرة إذ كان 3 لاعبين من ريال مدريد في مواجهة قلب دفاع وحيد ولكن البرازيلي سدد كرة ضعيفة.

ومع الدقيقة 20 جاء الرد من أصحاب الأرض. مالكوم النشيط في الجانب الأيمن أهدر أخطر الفرص بعدما انفرد بالحارس كيلور نافاس ولكن الأخير تصدى للكرة، لترتفع بعدها راية التسلل وتثبت الإعادة عدم صحة قرار الحكم.

فرص البارسا استمرت، وجاءت مع الدقيقة 27. رأسية من جيرارد بيكيه إثر ركلة حرة غير مباشرة ولكن مرت فوق العارضة.

5 دقائق فقط مرت على تلك الفرص قبل أن يعيد إيفان راكيتيتش الكرة ولكن هذه المرة العارضة هي من تصدت بدلا عن نافاس.

الخطورة الكتالونية لم تتوقف، ولويس سواريز أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ونافاس تصدى لها بصعوبة وببراعة يُحسد عليهما، لينتهي الشوط الأول على تلك النتيجة.

الشوط الثاني

مع النصف الثاني من المباراة نجح برشلونة في إدراك التعادل مع الدقيقة 58. ومالكوم كان كلمة السر ليترجم نشاطه في المباراة إلى هدف.

تمريرة طولية ذهبت لجوردي ألبا الذي سدد في جسد نافاس قبل أن ترتد لكوتينيو ليسدد ويخرج راموس الكرة من خط المرمى، وهنا كان مالكوم في استقبالها ليودعها الشباك.

ومع الدقيقة 64 شارك النجم ليونيل ميسي في اللقاء بدلا من كوتينيو سعيا للتقدم، وكما كان متوقعا دبت الحياة في الفريق الكتالوني من جديد وبات نشاطه الهجومي أكبر.

وفي الدقيقة 82 أهدر الملكي فرصة خطف اللقاء، بعد تمريرة طولية خرج شتيجن من مرماه ليشتتها ولكنها ذهبت لكروس الذي مرر لبيل البديل قبل أن يتأخر الأخير في التسديد وتذهب خطورتها.

بعد ذلك تبادل كلا الفريقان السيطرة على الكرة، وأرغم دفاع ريال مدريد القوي ضيفه على عدم النجاح في هز شباكه.

التعادل أجل الحسم إلى لقاء العودة يوم 27 من الشهر الجاري.. مباراة ستشهد قتالية أكبر وربما إثارة أكبر.

شاهد الأهداف

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