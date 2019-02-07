بالفيديو - بقيادة جنابري وكومان.. بايرن إلى ربع نهائي كأس ألمانيا بفوز صعب على برلين

الخميس، 07 فبراير 2019 - 00:25

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

تأهل بايرن ميونيخ إلى دور الثمانية من كأس ألمانيا بعد الفوز على هيرتا برلين بنتيجة 3-2 في الوقت الإضافي من المباراة.

وتألق خلال المباراة اللاعب الشاب سيرجي جناربي الذي سجل ثنائية لبايرن، وأيضا الجناح الفرنسي كينجيسلي كومان.

تقدم هيرتا برلين عن طريق ماكسيميليان ميتلشتيت في الدقيقة 4، ثم تعادل جنابري سريعا في الدقيقة 7 من المباراة.

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وعاد جنابري ليسجل هدف بايرن الثاني في الدقيقة 48، قبل أن يتعادل برلين في الدقيقة 67.

لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، وتذهب المواجهة إلى الوقت الإضافي.

وفي الوقت الإضافي استطاع كومان تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 98، ليمنح البافاري بطاقة التأهل.

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