سولاري: كان بإمكاننا أن نفوز.. لكن الكلاسيكو أكد تحسن ريال مدريد

الخميس، 07 فبراير 2019 - 00:17

كتب : FilGoal

سانتياجو سولاري - ريال مدريد

قال سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد إن فريقه كان بإمكانه الفوز على برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي انتهى بالتعادل 1-1.

وتحدث سولاري لـbein sports قائلا: "لقد كانت مباراة جميلة وممتعة، الجودة كانت عالية بين الفريقين".

وأضاف "كل مباراة هي امتحان ودائما علينا الأداء بأفضل شكل ممكن. ما قدمناه يؤكد تحسن الفريق".

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وشدد "كل مباريات الكلاسيكو مميزة، ودائما هناك أجواء خاصة تحيط بواحدة من أكبر التظاهرات الرياضية".

وأتم "الكل خرج راضيا، لكن كان بإمكاننا تحقيق الفوز".

مواجهة أولى انتهت ولم يحسم طرفاها نتيجة اللقاء، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب. برشلونة وريال مدريد يتعادلان.

التعادل بنتيجة هدف لمثله سيطر على نتيجة لقاء الكلاسيكو بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ومباراة الإياب يوم 26 من الشهر الجاري ستعلن عن صاحب بطاقة العبور للنهائي.

بارسا بدأ اللقاء ونجمه الأول ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الشوط الثاني ولكنه لم يُفلح في قيادة فريقه للانتصار كعادته دائما.

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