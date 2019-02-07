بوسكيتس: الفريقان كانا لهما الكثير من الفرص.. والحظوظ متساوية في العودة

الخميس، 07 فبراير 2019 - 00:07

كتب : FilGoal

بوسكيتس

يرى سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة أن الكلاسيكو أمام ريال مدريد شهد الكثير من الفرص المهدرة من الفريقين.

وتعادل برشلونة مع ريال مدريد 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بملعب كامب نو.

وقال بوسكيتس عقب المباراة: "الفريقين كان لهما الكثير من الفرص الضائعة التي كادت تمنح الفوز لأي منهما".

أخبار متعلقة

بالفيديو - لم تُحسم بعد.. ريال مدريد يجبر برشلونة على التعادل وينتظران الإياب بالفيديو - تصدي نافاس لم يكن كافيا.. مالكوم يهز شباك ريال مدريد

وأضاف لقناة بي إن سبورتس "كل الحظوظ متساوية حتى الآن في مباراة العودة ولا توجد أفضلية لفريق على حساب الآخر".

وتابع "الأمور ستختلف في العودة وقد تشهد غياب لاعبين وعودة آخرين، لذلك الحظوظ متساوية رغم أن المباراة في ملعب ريال مدريد".

وأتم تصريحاته "مباراة اليوم ستزيد من خبرة عدد كبير من اللاعبين ليستفيد منهم الفريق في المستقبل".

ويقام لقاء العودة بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 27 فبراير الجاري في ملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

طالع أيضا

بالفيديو – لم تُحسم بعد.. ريال مدريد يجبر برشلونة على التعادل

بالفيديو – قفز إلى الصدارة وأزاح ليفربول مؤقتا.. سيتي يُسقط إيفرتون

عفيفي: منفتحون على مناقشة اقتراح استبدال مباراة الدوري ضد الأهلي بمواجهة الكأس

مصدر بـ الكاف يكشف لـ في الجول الخطوة المقبلة بعد حضور رئيس الزمالك لاجتماع الجبلاية

في الجول يشرح - أزمة حضور رئيس الزمالك لاجتماع اتحاد الكرة

في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة

بوسكيتس برشلونة ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

جوارديولا عن تصدر الدوري: ليفربول أمامه مواجهة ضد يونايتد.. وقد نموت في الطريق 2 ساعة | أوروبا
في غياب حجازي.. وست بروميتش يودع كأس إنجلترا أمام برايتون 3 ساعة | المحترفون
عبد الغني: أبو ريدة لم يهدد بالاستقالة.. ولم تحدث مشاجرات بالأيدي في اجتماع الأندية 3 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الخميس 7-2-2019 والقنوات الناقلة.. مباراتان بالدوري 3 ساعة | مصر
فالفيردي: برشلونة وريال مدريد استحقا الفوز.. وأتمنى استمرار مالكوم بنفس المستوى 3 ساعة | أوروبا
مالكوم بعد تسجيله هدف برشلونة: أود احتضان أمي.. شكرا لزملائي الذين منحوني الثقة 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 2 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 3 في الجول يكشف – ما دار بين شوبير ورئيس الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة 4 المشرف العام على فريق الداخلية يتحدث لـ في الجول عن لقطة "الضابط" أمام بيراميدز

قد ينال إعجابك