بوسكيتس: الفريقان كانا لهما الكثير من الفرص.. والحظوظ متساوية في العودة

يرى سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة أن الكلاسيكو أمام ريال مدريد شهد الكثير من الفرص المهدرة من الفريقين.

وتعادل برشلونة مع ريال مدريد 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بملعب كامب نو.

وقال بوسكيتس عقب المباراة: "الفريقين كان لهما الكثير من الفرص الضائعة التي كادت تمنح الفوز لأي منهما".

وأضاف لقناة بي إن سبورتس "كل الحظوظ متساوية حتى الآن في مباراة العودة ولا توجد أفضلية لفريق على حساب الآخر".

وتابع "الأمور ستختلف في العودة وقد تشهد غياب لاعبين وعودة آخرين، لذلك الحظوظ متساوية رغم أن المباراة في ملعب ريال مدريد".

وأتم تصريحاته "مباراة اليوم ستزيد من خبرة عدد كبير من اللاعبين ليستفيد منهم الفريق في المستقبل".

ويقام لقاء العودة بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 27 فبراير الجاري في ملعب سنتياجو برنابيو معقل الملكي.

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