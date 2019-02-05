هل يحضر رئيس الزمالك اجتماع الأندية واتحاد الكرة المقرر غدا الأربعاء، لمناقشة أزمة مؤجلات الدوري؟ سؤال مطروح في ظل إيقافه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمتحدث بإسمه قال لـFilGoal.com: "من حق رئيس الزمالك حضور الاجتماع".

وأضاف "هذا اجتماع ودي وغير رسمي. لو كان الاجتماع رسميا سيصبح حضوره غير صحيح".

وأتم "الاجتماعات الرسمية مثل اجتماعات الجمعية العمومية وأعضائها، وهي ما يندرج تحته قرار إيقاف رئيس الزمالك".

وفي سبتمبر الماضي، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف رئيس الزمالك عام كامل عن مزاولة أي نشاط رياضي، بالإضافة لتغريمه ماليا.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إيقاف رئيس الأبيض سنة عن مزاولة أي نشاط رياضي أو حضور أي مناسبة رياضية بسبب مخالفته للمادتين 131 و132.

وغرم الاتحاد الإفريقي أيضا رئيس الزمالك بمبلغ 40 ألف دولار، يتم سدادها للاتحاد الإفريقي.

وحسب الخطاب المرسل من الاتحاد الإفريقي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ اليوم 29 سبتمبر، فسيتأكد أعضاء المجلس التنفيذي من التزام نادي الزمالك بتطبيق القرار، أو سيتم تطبيق عقوبات أخرى على النادي.