أرقام في الجول - جيرالدو في أول مباراة كاملة مع الأهلي.. تفوق في أشياء كثيرة

ظهر الأنجولي جيرالدو دا كوستا بمستوى جيد في أول مباراة كاملة يخوضها مع الأهلي وصنع هدفي فريقه.

جيرالدو النادي : الأهلي إنبـي الأهلي

وشارك جيرالدو في فوز الأهلي على إنبي بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ13 للدوري.

ويستعرض معكم FilGoal.com كل ما قدمه جيرالدو بالأرقام أمام إنبي.

شارك جيرالدو في المباراة كاملة لأول مرة له مع الأهلي.

حصل جيرالدو على 4 أخطاء لصالحه بينما ارتكب 3 مخالفات. وتلقى بطاقة صفراء.

ولعب جيرالدو 32 تمريرة متنوعة منهم 27 بشكل صحيح بنسبة 84%.

التمريرات القصيرة فقط له كانت 28 منهم 25 بشكل صحيح بنسبة 89%.

وجاءت اتجاهات تمريرات جيرالدو بواقع 9 للأمام و14 بجانب الملعب و4 تمريرات فقط للخلف.

صنع جيرالدو هدفي فوز الأهلي بعدما سجل أيمن أشرف الهدف الأول من كرة مرتدة من اللاعب الأنجولي، ومرر بنفسه الكرة لجونيور أجايي الذي سجل منها الهدف الثاني.

أرسل جيرالدو 3 كرات عرضية منهم 2 مكتملين بشكل صحيح.

وأكمل اللاعب الأنجولي مراوغتين ناجحتين أمام لاعبي إنبي.

كسب جيرالدو الكرة 6 مرات طوال المباراة بينما خسرها 5 مرات.

واستلم الكرة 38 مرة بشكل صحيح منهم 33 مرة في وسط ملعب إنبي. بينما فشل مرة واحدة فقط في استلام الكرة بشكل صحيح.

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