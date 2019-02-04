الصفقات أتت ثمارها.. خربين وبينافنتي يقودان بيراميدز لفوز متأخر على الداخلية

منح الثنائي عمر خربين وكريستيان بينافينتي فريق بيراميدز فوزا متأخرا أمام الداخلية في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ21 للدوري المصري والتي أقيمت بملعب كلية الشرطة.

وحقق بيراميدز الفوز على الداخلية بهدفين دون رد جاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة من ركلة جزاء سددها مهاجم منتخب سوريا.

بدأ بيراميدز المباراة بالضغط على الداخلية وسيطر بشكل كامل على مجريات اللعب وسط دفاع قوي من أصحاب الأرض.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 30 طالب حسام باولو مهاجم الداخلية بالحصول على ركلة جزاء بعد التحام هوائي مع عبد الله بكري ولكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

ومع بداية الشوط الثاني رد القائم ضربة رأسية رائعة من حسام باولو كادت تضع الداخلية في المقدمة أمام بيراميدز.

وتلقى الداخلية ضربة قوية بعدما خرج إيمانويل إيجيبتور مطرودا بعد حصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 57.

وبدأ أحمد حسن المدير الفني المؤقت لبيراميدز بإجراء تغييرات هجومية ودفع بالثلاثي محمد فاروق وجون سيفوينتي وكريستيان بينافينتي بدلا من محمد مجدي "أفشة" وأحمد أيمن منصور وإيريك تراوري.

وتألق محمد صبحي حارس الداخلية في الدقائق الأخيرة وتصدى لفرصة خطيرة أمام محمد فاروق.

وفي الدقيقة 90 تلقى كينو عرضية قابلها بضربة رأسية اصطدمت بيد محمود شديد مدافع الداخلية ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

وتقدم عمر خربين المنضم لبيراميدز في يناير الماضي لتسديد الركلة ليسجل منها الهدف الأول لفريقه.

وبعدها بدقيقتين استطاع البيروفي بينافينتي المنضم لبيراميدز قبل أسابيع إضافة الهدف الثاني في شباك الداخلية بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد.

بهذه النتيجة وصل بيراميدز إلى النقطة 42 في المركز الثاني لجدول ترتيب الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي يتبقى له 3 مباريات أكثر من بيراميدز.

وتجمد رصيد الداخلية عند النقطة 21 في المركز الرابع عشر.

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