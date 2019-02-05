وأخيرا.. بتروجت يفوز بعد 5 خسائر متتالية ضد دجلة في أولى مباريات محمد عودة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 17:05

كتب : FilGoal

بتروجيت

نجح فريق بتروجت أخيرا في الفوز أخيرا بالدوري بنتيجة 1-0 ضد ضيفه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.

هدف المباراة الوحيد والتي استمرت في معظم فتراتها بلا خطورة واضحة على مرمى الفريقين سجله أحمد عبد الرسول في الشوط الثاني.

وتعد تلك هي أولى مباريات محمد عودة المدرب الجديد للنادي البترولي والذي تولى المهمة خلفا لمؤمن سليمان.

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بتروجت فاز ضد سموحة في الجولة الـ16 بنتيجة 1-0، قبل أن يخسر 5 مواجهات متتالية ضد الأهلي والمقاولون العرب والزمالك والإسماعيلي والمصري.

الهدف جاء خلال الدقيقة 59، بعد محاولة من بتروجت للاختراق، قام محمد جمال بيبو مهاجم دجلة بدوره الدفاعي محاولا إبعاد الكرة من على خط الركنية واقترب من منطقة الست ياردة كثيرا قبل أن يبعدها إلى داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى عبد الرسول الذي أوقف الكرة وسددها ببراعة ليكون هدفا جميلا يسكن شباك محمد عبد المنصف.

وكاد دجلة أن يتعادل في الدقيقة 83، بعد بينية خطيرة وصلت إلى عمرو صالح ظهير دجلة الذي استقبلها وسدد لكن محمد أبو النجا حارس بتروجت تألق وأبعد الكرة.

ورفع بتروجت رصيده من النقاط إلى 18 نقطة في المركز الـ18 بفارق نقطتين عن دجلة صاحب المركز الـ17.

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