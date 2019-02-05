عاشور 500

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 19:35

كتب : فادي أشرف

حسام عاشور - الأهلي - الترجي

شارك حسام عاشور قائد الأهلي بديلا لعمرو السولية في الدقيقة 69 من عمر مباراة إنبي المؤجلة من الجولة 13 للدوري.

المشاركة هي رقم 500 لحسام عاشور بقميص الأهلي في كل البطولات. مسيرة حافلة لقائد الأهلي وأكثر من شارك بقميصه.

عاشور الذي لم يسجل سوى 3 أهداف بالقميص الأحمر – الذي لم يلعب بغيره – تم تصعيده للفريق الأول عام 2004.

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ومنذ ذلك التاريخ، شارك عاشور في حصول الأهلي على 11 لقب دوري، و3 ألقاب كأس مصر.

عاشور أيضا توج بدوري أبطال إفريقيا 5 مرات، والكونفدرالية مرة واحدة، بجانب 7 ألقاب سوبر مصري و5 ألقاب سوبر إفريقي.

صاحب الـ32 عاما حصد بطولات بنفس عدد سنين عمره.

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