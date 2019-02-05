صورة – إنبي يسجل "هدفا ملغيا" في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 - 20:01

كتب : FilGoal

لقطة هدف إنبي الملغي في الأهلي

سجل رامي صبري هدفا في مرمى الأهلي في اللحظات الأخيرة من مواجهة المارد الأحمر أمام إنبي ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

الأهلي انتصر على إنبي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 في الدوري المصري.

إنبي قلص تقدم الأهلي بثنائية أيمن أشرف وجونيور أجايي، بهدف عن طريق محمود قاعود في الدقيقة 80.

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الدقيقة 90 شهدت ركلة حرة تكفل عمرو الحلواني بتنفيذها ووصلت لـ رامي صبري ووضعها داخل الشباك.

وقرر محمد الصباحي حكم المباراة إلغاء الهدف بقرار من مساعده بداعي التسلل.

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