صورة – إنبي يسجل "هدفا ملغيا" في اللحظات الأخيرة أمام الأهلي

سجل رامي صبري هدفا في مرمى الأهلي في اللحظات الأخيرة من مواجهة المارد الأحمر أمام إنبي ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

الأهلي انتصر على إنبي بهدفين مقابل هدف في لقاء مؤجل من الجولة الـ 13 في الدوري المصري.

إنبي قلص تقدم الأهلي بثنائية أيمن أشرف وجونيور أجايي، بهدف عن طريق محمود قاعود في الدقيقة 80.

الدقيقة 90 شهدت ركلة حرة تكفل عمرو الحلواني بتنفيذها ووصلت لـ رامي صبري ووضعها داخل الشباك.

وقرر محمد الصباحي حكم المباراة إلغاء الهدف بقرار من مساعده بداعي التسلل.

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