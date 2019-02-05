ضربة جديدة لليفربول.. شكوك حول لحاق ثنائي الوسط بلقاء بورنموث

تتوالى الضربات في وجه يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بسبب إصابات لاعبيه الكثيرة هذه الأيام، في ظل احتدام المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي.

ليفربول تعادل مع وست هام بهدف لكل فريق في قمة مثيرة في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، وهو التعادل الثاني على التوالي للريدز. (طالع التفاصيل)

يوم الثلاثاء لم يستطع كلوب التأكيد على مشاركة الثنائي جيني فينالدوم وجودرن هندرسون يوم السبت ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، بعد أن غاب كلاهما عن مواجهة وست هام ليلة الإثنين، حيث يعاني هندرسون من إصابة عضلية وفينالدوم من إصابة في الركبة.

وقال كلوب لموقع ناديه: "لم يتمكن الثنائي من اللعب، وهذا ليس أمرا جيدا".

وأضاف "لا أعلم كم سيستغرق الأمر. هذا هو الوضع. نحن نخوض موسم طويل وعلينا التعامل مع هذه المواقف".

وعلى صعيد آخر، خضع جو جوميز لجراحة عقب معاناته من كسر في الساق، وصفها المدافع بالناجحة.

وأوضح كلوب "نعم هي ضربة بالنسبة له. الآن أجريت له الجراحة، وهو في الطريق للعودة. جميع الإشارات الخاصة به إيجابية، ولكن بالطبع لن يعود في الوقت الحالي".

التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة.

ليفربول ظل متصدرا بـ62 نقطة وخلفه سيتي بفارق 3 نقاط فقط.



































اقرأ أيضا:

الجوع دائما بداخلي فأنا لا أشبع أبدا.. أنا كريستيانو وهذه قصتي

لجنة المسابقات تقرر إيقاف حازم إمام مباراتين

حوار - سولشاير يتحدث عن استعادة هوية مانشستر يونايتد.. وغلطة كارديف

بيراميدز يعلن عن موعد وصول دياز إلى القاهرة لبداية مهمته مع الفريق

كلوب: أعلم سبب تصريحات بيليجريني الغاضبة

أجيري يوزع جهازه الفني على 4 دول لمراقبة لاعبي منتخب مصر