بالفيديو – خدمة جليلة من بيللجريني لـ سيتي.. ليفربول يتعثر ضد وست هام بمشاركة صلاح

أسدى وست هام يونايتد، ومدربه مانويل بيللجريني، خدمة جليلة لمانشستر سيتي، فريقه السابق،= بالتعادل مع ليفربول في ختام الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة.

المباراة اتسمت بسخونة شديدة، وأداء تحكيمي قد يعتبر غريبا من الحكمين المساعدين.

وست هام بدأ المباراة بضغط كبير، وأهدر فرصتين عن طريق خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" وآرون كريسويل في الدقيقتين 3 و9.

ولكن في الدقيقة 22، سجل ساديو ماني هدف التقدم لليفربول بعدما بدا كخطأ تحكيمي من الحكم المساعد الذي لم يحتسب تسلل على جيمس ميلنر الذي مرر العرضية إلى السنغالي الذي سجل الهدف الأول لليفربول.

ولكن بعد 6 دقائق فقط سجل ميكايل أنطونيو التعادل لوست هام بعد جملة رائعة قامت بها عناصر فريق وست هام أكثر من مرة خلال المباراة بقيادة نجمهم المتألق فيليبي أندرسون.

الشوط الأول انتهى بتلك النتيجة، وفي الشوط الثاني كثف ليفربول من ضغطه. تسديدة من صلاح في الدقيقة 50 تصدى لها لوكاس فابيانسكي.

يورجن كلوب قام بإخراج آدم لالانا وأشرك جيردان شاكيري، وديفوك أوريجي مكان بوبي فيرمينو دون طائل.

وفي الدقيقة 81 أهدر فيرجيل فان دايك فرصة لليفربول، قبل أن يهدر أوريجي فرصة ذهبية من انفراد تام (كان متسللا لكن الحكم المساعد الآخر لم يحتسبها أيضا) ولكنه سدد بين يدي فابيانسكي.

ليفربول ظل متصدرا بـ62 نقطة وخلفه سيتي بفارق 3 نقاط فقط.

أما وست هام فحصد نقطته الـ32 في المركز الـ12.