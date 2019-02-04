بالفيديو – خدمة جليلة من بيللجريني لـ سيتي.. ليفربول يتعثر ضد وست هام بمشاركة صلاح

الإثنين، 04 فبراير 2019 - 23:58

كتب : فادي أشرف

وست هام - ليفربول

أسدى وست هام يونايتد، ومدربه مانويل بيللجريني، خدمة جليلة لمانشستر سيتي، فريقه السابق،= بالتعادل مع ليفربول في ختام الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة.

المباراة اتسمت بسخونة شديدة، وأداء تحكيمي قد يعتبر غريبا من الحكمين المساعدين.

أخبار متعلقة

مدرب لايبزج يحذر تيمو فيرنر من الانضمام إلى ليفربول بسبب نابي كيتا ثلاثي بايرن المصاب يعود للتدريبات الجماعية.. وفرصة الظهور أمام ليفربول كبيرة ضربة موجعة.. مدافع ليفربول يخضع لعملية جراحية

وست هام بدأ المباراة بضغط كبير، وأهدر فرصتين عن طريق خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" وآرون كريسويل في الدقيقتين 3 و9.

ولكن في الدقيقة 22، سجل ساديو ماني هدف التقدم لليفربول بعدما بدا كخطأ تحكيمي من الحكم المساعد الذي لم يحتسب تسلل على جيمس ميلنر الذي مرر العرضية إلى السنغالي الذي سجل الهدف الأول لليفربول.

ولكن بعد 6 دقائق فقط سجل ميكايل أنطونيو التعادل لوست هام بعد جملة رائعة قامت بها عناصر فريق وست هام أكثر من مرة خلال المباراة بقيادة نجمهم المتألق فيليبي أندرسون.

الشوط الأول انتهى بتلك النتيجة، وفي الشوط الثاني كثف ليفربول من ضغطه. تسديدة من صلاح في الدقيقة 50 تصدى لها لوكاس فابيانسكي.

يورجن كلوب قام بإخراج آدم لالانا وأشرك جيردان شاكيري، وديفوك أوريجي مكان بوبي فيرمينو دون طائل.

وفي الدقيقة 81 أهدر فيرجيل فان دايك فرصة لليفربول، قبل أن يهدر أوريجي فرصة ذهبية من انفراد تام (كان متسللا لكن الحكم المساعد الآخر لم يحتسبها أيضا) ولكنه سدد بين يدي فابيانسكي.

ليفربول ظل متصدرا بـ62 نقطة وخلفه سيتي بفارق 3 نقاط فقط.

أما وست هام فحصد نقطته الـ32 في المركز الـ12.

ليفربول وست هام محمد صلاح الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-2-2019 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضيفا على إنبي 13 دقيقة | الدوري المصري
بالصور – أغلفة مثيرة للصحف الإنجليزية عقب تعثر ليفربول أمام وست هام 22 دقيقة | أوروبا
بيللجريني لم ينس يا كلوب.. مانويل يستشهد بواقعة 2013 ويصرح: لا يمكنه الشكوى ساعة | أوروبا
رقم يحدث لأول مرة هذا الموسم في الدوري ينتظر الأهلي أمام إنبي ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – شاهد كل ما قدمه صلاح في تعادل ليفربول مع وست هام ساعة | المحترفون
أبو تريكة: شاهدنا "وصلة عك" من ليفربول ضد وست هام ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أمير مرتضى يرد على تصريح "كتاكيت" لعبد الحفيظ: لا تركز في قصف الجبهات 2 تركي آل الشيخ يوضح "شهادة للتاريخ" عن رئيس الزمالك 3 آل الشيخ: مستعد لتحمل تكلفة حكام الأهلي الأجانب.. و"هل صرحت بدفع صفقة بوطيب لـ الزمالك؟" 4 بيراميدز يرد في 4 نقاط على بيان الأهلي: طلبنا تغيير المنافس وليس موعد المواجهات

قد ينال إعجابك