كلوب: أعلم سبب تصريحات بيليجريني الغاضبة

يعلم يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سبب التصريحات الغاضبة لمانويل بيليجريني المدير الفني لوست هام يونايتد عقب مواجهة الفريقين المثيرة ليلة الإثنين.

ليفربول تعادل مع وست هام بهدف لكل فريق في قمة مثيرة في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب عن كون ليفربول محظوظين للخروج بنتيجة للتعادل: "لا أظن ذلك. ولكنني أعلم السبب الذي جعل مانويل بيليجريني يقول ذلك، وبالطبع هو لأن هدفنا أتى من موقف تسلل".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لقد سجلنا هدفًا وهم بدورهم أحرزوا هدفًا. واجهنا بعض المشاكل في الكرات الثابتة، وعندما كنا نفقد الكرة كانوا يشكلون خطرًا كبيرًا علينا بهجماتهم".

وواصل "وجدنا صعوبة في اختراق دفاعهم وافتقدنا للاعب الذي بإمكانه وضع الكرة في الشباك من عرضيات الظهيرين التي تكررت في الشوط الأول على وجه الخصوص. كان صعبًا علينا اختراق دفاعهم نظرًا لتكتلهم الدفاعي القوي. إذا تمكن ديفوك أوريجي من وضع الكرة في المرمى في آخر فرصة في المباراة، فلربما كنا سنكون محظوظين بالفوز، ولكن أعتقد أننا استحقينا التعادل".

التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة.

ليفربول ظل متصدرا بـ62 نقطة وخلفه سيتي بفارق 3 نقاط فقط.

أما وست هام فحصد نقطته الـ32 في المركز الـ12.



































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