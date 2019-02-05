بيراميدز يعلن عن موعد وصول دياز إلى القاهرة لبداية مهمته مع الفريق

قال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز إن رامون دياز مدرب الفريق الجديد سيصل إلى القاهرة مساء الثلاثاء لبدء مهمته مع الفريق.

وصرح عفيفي قائلا: "رامون دياز مدرب الفريق الجديد يصل القاهرة مساء الثلاثاء لبدء مهمته الجديد، وسيكون في استقباله محمد جمال العاصي المدير التنفيذي الجديد للنادي".

وواصل "دياز سيقود تدريبات الفريق عقب عودة اللاعبين للمران بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، وذلك عقب الفوز ضد الداخلية".

وأتم "من المنتظر أن يعقد حسام البدري رئيس النادي اجتماعا مع دياز للترحيب به وإيضاح كافة الأمور الخاصة بالفريق واللاعبين".

بيراميدز انتصر على الداخلية بثنائية متأخرة عن طريق عمر خربين وكريستيان بينافينتي. (طالع التفاصيل)

وشاهد دياز فوز بيراميدز على الداخلية يوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز بصحبة تركي آل الشيخ في لندن، حيث تولى أحمد حسن الإدارة الفنية للفريق مؤقتا.

المدرب الأرجنتيني دياز كان قريبا من تدريب الأهلي عقب رحيل حسام البدري عن منصبه قبل أن تتحول وجهته نحو اتحاد جدة السعودي، ولكن مع تراجع النتائج تعرض للإقالة ليتولى سلافين بيليتش المهمة خلفا له.

وتعتبر فترته الأنجح في المنطقة العربية رفقة الهلال السعودي إذ توج دياز خلال فترته مع الهلال بالدوري وكذلك كأس الملك كما قاد الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يخسره لصالح أوراوا الياباني.