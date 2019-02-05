كلوب: لماذا أرى الحزن في أعين البعض

يتعجب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول من حالة الحزن التي يشعر بها جماهير الفريق عقب تعادل الريدز في مباراتيه الأخيرتين، وتقلص الفارق في القمة مع المنافس المباشر مانشستر سيتي إلى 3 نقاط.

ليفربول تعادل مع وست هام بهدف لكل فريق في قمة مثيرة في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، وهو الثاني على التوالي. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب عن من يقع تحت ضغط أكبر في صراع المنافسة على لقب الدوري "أعتقد أننا منذ 5 أو 6 أو 7 أسابيع كنا نتحدث عن صراع ثنائي على اللقب. الآن دخل توتنام إلى الصراع معنا ومع سيتي".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لقد مروا بظروف صعبة مؤخرًا ونجحوا في التعامل معها بشكل رائع، وبالطبع أصبحوا ضمن الفرق المنافسة الآن".

وأوضح المدرب الألماني "إذا أردت الاستمرار في القمة، فعليك التعامل مع ظروف أصعب من تلك التي مررنا بها ضد وست هام. هذه هي حقيقة الأمر".

وواصل "في ظل المنافسة المحتدمة على اللقب، سنحتاج لكل اللاعبين. الأمر لا يتعلق بالضغط، بل بالاستمتاع بالمنافسة. لقد حصدنا 62 نقطة ولم نخسر سوى مباراة واحدة، وأعتقد أن هذا سجل رائع، ولكنني أرى الحزن في أعين البعض الآن. ليس عليهم ذلك، فالأمور على خير ما يرام. أنا راضٍ تمامًا عن التعادل".

وعن اشتعال المنافسة على اللقب، شدد "هذا واضح وليس بالشئ المفاجئ. إذا أردنا الفوز باللقب في النهاية، فعلينا أن نكون مستعدين لمواجهة الظروف الصعبة والتعامل معها بشكل جيد".

التعادل أبقى الفارق بين ليفربول ومانشستر سيتي 3 نقاط فقط قبل 13 جولة من انتهاء البطولة، بينما يبتعد توتنام عن القمة بـ5 نقاط.

ليفربول ظل متصدرا بـ62 نقطة وخلفه سيتي بـ59 ثم توتنام بـ57.



































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